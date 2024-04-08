Можливе захоплення ворогом Часового Яру: експерт пояснив, чим це загрожує Україні

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що його дуже тривожить те, що росія тисне на Часів Яр. Якщо місто захоплять, то це відкриє шлях до останньої агломерації у Донецькій області, додає він. Раніше «ФАКТИ» писали, що Кирило Буданов вважає, що росія активізує наступальні дії наприкінці весни, на початку літа. Вони просунуться трохи ближче до Часового Яру та будуть рухатися у стратегічному напрямку Покровська.

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«Йде посилання здебільшого на пресу, хоча і наші офіційні особи казали про те, що росія буде намагатися наступати у кінці травня — на початку червня. Але йдеться скоріше про ті напрямки, які вже є, — зазначив Денис Попович, якого цитує Radio NV. — Зараз найбільшу тривогу викликає напрямок на Часів Яр. Ворог вже тисне на цьому напрямку. І якщо ворог захопить Часів Яр, то він далі зможе просуватися у бік Костянтинівки, Слов’янська, Краматорська, Дружківки. Це остання велика агломерація Донецької області, яка знаходиться під контролем України».

Для окупації міста та просування далі окупантам, додав експерт, потрібно більше сил і засобів.

«З такими темпами, як вони просуваються, вони будуть захоплювати Часів Яр ще кілька місяців. Їм потрібно рішучий наступ там зробити, якщо ми кажемо про захоплення Донецької області до адміністративних кордонів».

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Раніше повідомлялося, що ворог з боями просунувся під Авдіївкою.

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