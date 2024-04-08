Хлор, хлорпікрин і, можливо, ціанистий водень: окупанти, попри заборону, труять українських воїнів хімічною зброєю

Російські війська продовжують систематично застосовувати заборонену хімічну зброю в Україні по всій лінії фронту. Газета The Telegraph днями опублікувала розслідування про регулярне застосування російської хімічної зброї в Україні й виявила, що українські солдати повідомляють про майже щоденні російські атаки з використанням гранат К-51 з CS-газом. Це речовина для боротьби з масовими заворушеннями, яка спричиняє шкідливі, але не обов'язково смертельні наслідки, і яка заборонена Конвенцією про заборону хімічної зброї, підписану росією.

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Українські бійці розповіли виданню, що ці атаки не виводять з ладу відразу, але зазвичай викликають паніку на українських позиціях, чим російські війська намагаються скористатися під час штурмів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Український командир поблизу Роботиного, Запорізька область, заявив, що солдати його підрозділу регулярно носять протигази через високу частоту російських атак із застосуванням бойових отруйних речовин у цій місцевості.

Є непідтверджені повідомлення про те, що російські війська застосовували проти українських сил хлор, хлорпікрин і, можливо, навіть ціанистий водень.

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Командування українських Сил підтримки ЗСУ заявило 5 квітня, що зафіксовано 371 випадок застосування російськими військами боєприпасів, що містять хімічні речовини, лише протягом березня 2024 року, а також 1 412 випадків застосування російськими військами хімічної зброї в період з лютого 2023 року по березень 2024 року.

Російська 810-та морська піхотна бригада визнала в одному з дописів, який нині видалений, що навмисно застосувала гранати К-51 з газом CS на українських позиціях поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області в грудні 2023 року.

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Про підлі прийоми росіян на полі бою раніше розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Водночас Україна і міжнародна спільнота продовжують виявляти та притягувати до відповідальності військових злочинців.

Нагадаємо, в кінці березня в Бучі вшанували пам’ять жертв російських катів, де за 33 дні окупації загинули більш як 1400 цивільних жителів.

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