Український музикант шокував новою версією пісні «Ой, чий то кінь стоїть»

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що переможець проєкту «Голос країни», популярний співак Сергій Лазановський переспівав легендарну пісню. Артист Orest (Орест Галицький) пішов далі й у незвичайний спосіб переробив народу пісню «Ой, чий то кінь стоїть». Він надавав культовому треку нового звучання.

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«Ой, чий то кінь стоїть» — українська народна пісня, яка отримала свій сучасний апдейт, що завойовує серця і встановлює нові тренди! Ця музика, насичена енергією та свіжістю, перетворить ваші уявлення про українську музичну спадщину", — розповідає Orest.

Окрім якісного звучання, музикант відзняв відеокліп, у якому відобразив модерн української пісні.

«Це не лише пісня — це маніфест нового покоління, яке відзначає традицію української культури, перетворюючи її у виразний символ сучасності. Нове звучання — це нові емоції, нові враження та новий ритм життя», — додав музикант.

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