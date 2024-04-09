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Український музикант шокував новою версією пісні «Ой, чий то кінь стоїть»

21:56 10 квітня 2024
Співак Orest (Орест Галицький)

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що переможець проєкту «Голос країни», популярний співак Сергій Лазановський переспівав легендарну пісню. Артист Orest (Орест Галицький) пішов далі й у незвичайний спосіб переробив народу пісню «Ой, чий то кінь стоїть». Він надавав культовому треку нового звучання.

«Ой, чий то кінь стоїть» — українська народна пісня, яка отримала свій сучасний апдейт, що завойовує серця і встановлює нові тренди! Ця музика, насичена енергією та свіжістю, перетворить ваші уявлення про українську музичну спадщину", — розповідає Orest.

Окрім якісного звучання, музикант відзняв відеокліп, у якому відобразив модерн української пісні.

«Це не лише пісня — це маніфест нового покоління, яке відзначає традицію української культури, перетворюючи її у виразний символ сучасності. Нове звучання — це нові емоції, нові враження та новий ритм життя», — додав музикант.

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Раніше повідомлялося, що мережу вразив новий гурт Артема Пивоварова «The Вуса».

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