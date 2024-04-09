Проти раку, остеопорозу та інфекцій: чому обов’язково треба пити кефір

Кефір, що є одним з основних харчових продуктів у багатьох народів по всьому світу, став неймовірно популярним у спільноті прихильників здорового способу життя. Завдяки високому вмісту поживних речовин і пробіотиків він дуже корисний для травлення та здоров'я кишківника. Насправді багато хто з людей вважає його поживнішим за йогурт, пише healthline.com та називає переваги кефіру для здоров'я, які підтверджені дослідженнями.

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Кефір містить близько 104 калорій, 11,6 грама вуглеводів і 2−3 грами жиру, залежно від типу молока. Він також містить широкий спектр біологічно активних сполук, включно з органічними кислотами та пептидами, які сприяють його корисності для здоров'я. Кефір може містити понад 60 різних мікроорганізмів, що робить його набагато потужнішим джерелом пробіотиків, ніж багато інших кисломолочних продуктів. Вважається, що деякі пробіотики в кефірі захищають від інфекцій. До них відноситься пробіотик Lactobacillus kefiri, який є унікальним. Дослідження показують, що цей пробіотик може пригнічувати ріст різних шкідливих бактерій, таких як сальмонела, хелікобактер пілорі та кишкова паличка. Кефіран — тип вуглеводів, що міститься в кефірі, — також має антибактеріальні властивості.

Остеопороз характеризується погіршенням стану кісткової тканини та є серйозною проблемою в західних країнах. Він особливо поширений серед жінок похилого віку та значно підвищує ризик переломів.

Забезпечення адекватного споживання кальцію є одним з найефективніших способів поліпшити стан кісток і уповільнити прогресування остеопорозу. Кефір високої жирності є чудовим джерелом не тільки кальцію, але й вітаміну К2, який відіграє центральну роль у метаболізмі кальцію. Доведено, що додаткове вживання К2 знижує ризик переломів на 81%.

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Рак — одна з головних причин смертності у світі. Він виникає, коли аномальні клітини у вашому організмі неконтрольовано ростуть, наприклад, у пухлині. Вважається, що пробіотики, які містяться у кисломолочних продуктах, зменшують ріст пухлин, стимулюючи вашу імунну систему. Пробіотики, такі як кефір, можуть лікувати кілька форм діареї. Вони також можуть призвести до поліпшення травлення.

Звичайні молочні продукти містять природний цукор, який називається лактоза. Багато людей, особливо дорослих, не здатні розщеплювати й перетравлювати лактозу належним чином. Цей стан називається непереносністю лактози. Молочнокислі бактерії у кисломолочних продуктах, таких як кефір і йогурт, перетворюють лактозу на молочну кислоту, тому в цих продуктах міститься набагато менше лактози, ніж у молоці. Вони також містять ферменти, які допомагають розщеплювати лактозу.

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Ось чому кефір зазвичай добре переносять люди з непереносністю лактози. Кефір не містить лактози, оскільки його молочнокислі бактерії вже попередньо перетравили лактозу. Люди з непереносністю лактози звичайно можуть пити кефір без проблем.

Люди з надчутливою імунною системою більш схильні до алергії, яка може спровокувати такі захворювання, як астма. У дослідженнях на тваринах було доведено, що кефір пригнічує запальні реакції, пов'язані з алергією та астмою.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали також про топпродукти, які лідирують за кількістю білка і які обов’язково необхідно включити до свого меню.

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