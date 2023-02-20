39.39 / 40.01 41.66 / 42.53
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Кефірний коктейль з обліпихою: і обмін речовин прискорить, і від авітамінозу захистить

19:36 20 лютого 2023
Обліпиха

Кефірний коктейль з обліпихою, яка має цілющі властивості та містить велику кількість вітамінів, може покращити мікрофлору кишківника та імунну систему, прискорити обмін речовин та захистити від авітамінозу.

Рецептом цього універсального засобу ділиться «Блог про здоров'я».

Інгредієнти:

  • 200 г ягід обліпихи;
  • 250 мл кефіру;
  • 1−1,5 ст. л. липового меду.

Приготування:

  • У блендері перебити ягоди та процідити через дрібне сито.
  • Додати мед та перемішати.
  • Окремо збити міксером кефір та додати медово-обліпіхову суміш, ще раз добре перемішати.
  • Пити одразу після приготування.

Поради щодо посадки та вирощування обліпихи на дачній ділянці читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

напої

Прощавай, випираючий животику: названо смачний напій, який зарекомендував себе як ефективний сніданок-чистка (відео)

Призов до ЗСУ

Повістку вручили на зупинці: трагічна історія з Тернополя отримала продовження

Гороскоп

Овнам краще утриматися від великих покупок, Раки не обійдуться без сторонньої допомоги: фінансовий гороскоп на тиждень 20 — 26 лютого 2023 року

салат

Готуємось до весняних свят: салат «Кікімора» — приворожить гостей з першої ложки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту