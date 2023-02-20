Кефірний коктейль з обліпихою: і обмін речовин прискорить, і від авітамінозу захистить

Кефірний коктейль з обліпихою, яка має цілющі властивості та містить велику кількість вітамінів, може покращити мікрофлору кишківника та імунну систему, прискорити обмін речовин та захистити від авітамінозу.

Рецептом цього універсального засобу ділиться «Блог про здоров'я».

Інгредієнти: 200 г ягід обліпихи;

250 мл кефіру;

1−1,5 ст. л. липового меду. Приготування: У блендері перебити ягоди та процідити через дрібне сито.

Додати мед та перемішати.

Окремо збити міксером кефір та додати медово-обліпіхову суміш, ще раз добре перемішати.

Пити одразу після приготування.

Поради щодо посадки та вирощування обліпихи на дачній ділянці читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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