Популярна співачка Анна Добриднєва під час повномасштабного вторгнення постійно їздить на фронт з концертами для воїнів та волонтерською місією. Артистка відома своїм захопленням дизайном та створенням авторського одягу. За часів великої війни Анна не полишила свого хобі, але кардинально змінила вибір матеріалу для творчого натхнення. Артистка особисто привозить з передової, розписує та продає відпрацьовані гільзи від снарядів, ящики для набоїв та тубуси.

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«Коли я вперше почала розфарбовувати тубуси, я дивилася багато майстер-класів в Інтернеті, як це робити, — розповіла Анна у проєкті „ЖВЛ“. - Мені треба було зрозуміти, як це робити власними руками. Насправді, це дуже класно і стильно виглядає. І, до речі, це функціональні речі. У мене дома вже склад прекрасних сувенірів з фронту, я продаю їх з аукціонів задля допомоги нашим воїнам».

Артистка перетворює ящики для набоїв 50 калібру для кулемета Браунінг на стильні кейси, а гільзи — на вази. Під час останнього аукціону кошти з продажу лотів Добриднєвої пішли на ремонт автівки для 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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Свої роботи Анна викладає і на сторінці у соціальній мережі. Шанувальники дякують артистці за її позицію та допомогу.

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«Завжди усміхнена, любимо тебе та твою команду, — написали у коментарях. — Робите великі справи з душею».

В ексклюзивному інтерв’ю популярна співачка Sowa розповіла про страхи під час великої війни.

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