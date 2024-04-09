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Україна

Скандал із повісткою для журналіста: Малюк усунув голову департаменту СБУ

15:29 9 квітня 2024
Ілля Вітюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк усунув керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами „Слідство-інфо“, голова Служби Василь Малюк усунув керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків», — повідомили у пресслужбі СБУ.

У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання та знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО «А».

«На даний момент він відряджений у цей підрозділ і сьогодні виїхав до району виконання бойових завдань», — повідомили в пресслужбі.

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«Служба безпеки висловлює повагу до ЗМІ та журналістів за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії», — додали в українській спецслужбі.

Раніше журналісти «Слідство.інфо» опублікували матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації «Слідство.інфо» повідомило, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу.

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У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводиться службова перевірка для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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