Слава Камінська знову лягла під ніж пластичного хірурга
Співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту «НеАнгели», яка раніше відверто розповідала про свої пластичні операції, знову лягла під ніж хірурга заради краси. Про свої наміри вона розповіла в інстаграмі, показавши фото з лікарні. Слава опублікувала в сторіз кадри, зроблені очевидно перед втручанням. Судячи з публікації, співачка прибирала навислі повіки та знову змінювала груди, які вже збільшувала раніше.
Розкривати подробиці Слава не стала. Лише коротко написала: «Ну, ви зрозуміли». І додала, що довірилася лікарці з Києва.
Пізніше співачка опублікувала ще одне відео, вже після операції.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Слава Камінська з двома дітьми виїхала за кордон, де перебуває й досі. Її часто критикують за відверті фото та російську мову.
Також «ФАКТИ» писали про те, що її колишня колега по гурту Вікторія Сміюха за кордоном вийшла заміж та народила дитину.
Фото: instagram.com/babaslavka131
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