38.85 / 39.35 42.21 / 42.89
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Слава Камінська знову лягла під ніж пластичного хірурга

18:23 9 квітня 2024
Слава Камінська

Співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту «НеАнгели», яка раніше відверто розповідала про свої пластичні операції, знову лягла під ніж хірурга заради краси. Про свої наміри вона розповіла в інстаграмі, показавши фото з лікарні. Слава опублікувала в сторіз кадри, зроблені очевидно перед втручанням. Судячи з публікації, співачка прибирала навислі повіки та знову змінювала груди, які вже збільшувала раніше.

Розкривати подробиці Слава не стала. Лише коротко написала: «Ну, ви зрозуміли». І додала, що довірилася лікарці з Києва.
Пізніше співачка опублікувала ще одне відео, вже після операції.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Слава Камінська з двома дітьми виїхала за кордон, де перебуває й досі. Її часто критикують за відверті фото та російську мову.

Також «ФАКТИ» писали про те, що її колишня колега по гурту Вікторія Сміюха за кордоном вийшла заміж та народила дитину.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/babaslavka

РЕКЛАМА

131

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

солдат десантно-штурмової роти Григорій Кравчук

Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

Леонтьєв

Врятувала від болю: Алла Пугачова полегшила страждання Валерія Леонтьєва уколом нижче спини (відео)

Посадка пророщеної картоплі

Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту