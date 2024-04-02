«Вперше без Адель»: Лілія Ребрик зізналась, чому залишила маленьку доньку

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно народила третю дитину, розповіла, як проходять зараз її дні. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія опублікувала світлини зі сніданком, який їй допомагала робити середня донька Поліна. У час, вільний від годування маленької Адель, Лілія займається садівництвом — відомо, що її сімʼя живе за містом.

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— Замість тисячі спортзалів, — підписала світлину з саду Лілія.

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Зі своїми шанувальниками у соціальній мережі Ребрик поділилась і новиною про те, що вперше після пологів залишила Адель, якій тільки два тижні. Акторка записала відео з поясненням, що трапилось.

— У мене сьогодні перша вилазка без Адель, — розказала Лілія, керуючи авто. - Хвилююся, бо це така відповідальність — встигнути між годуваннями. Запланувала, так би мовити, експрес-варіант фарбування волосся. Маю встигнути за досить стислий час.

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Виявилось, що похід до салону краси телеведуча планувала ще на 15 березня, але в цей день вона народила.

— Адель розпорядилася моїми планами на цей день і народилась, як хотіла сама, — сказала Лілія. — Тому понад два тижні так і ходжу.

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Нагадаємо, нещодавно зʼявився наймолодший татусь українського шоубізнесу.

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