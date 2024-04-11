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Підозрюваний у теракті у підмосковному «Крокусі» зумів втекти від поліції (відео)

12:42 11 квітня 2024
Чоловік

У росії чоловік, підозрюваний у причетності до теракту в «Крокусі», втік від силовиків, які намагалися його затримати.

Як пише «База», 27-річний Микола С. втік у підмосковному лісі в районі селища Мещерське.

У мережу виклали відео, на якому зафіксовано, як авто чоловіка переслідували дві машини силовиків. Проте втікач, проїжджаючи автомийку, різко здав назад, вистрибнув із машини, після чого автомобіль вилетів у кювет. Сам підозрюваний побіг у бік лісу.

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За словами очевидців, під час затримання було чутно стрілянину. За попередніми даними, Микола С. у машині був не один. Через його втечу у Чеховському районом підмосков'я ввели сигнал «Сірена».

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Все це сталося увечері 9 квітня. Чоловіка досі не знайшли.

Раніше повідомлялося, що росію про підготовку теракту попереджали не тільки США, а й Іран.

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Фото — скріншот

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