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Наука та технології

Залишайтеся на зв'язку навіть за відсутності електрики: у Мінцифри дали важливі поради

20:24 11 квітня 2024
Відключення електроенергії

Після російської атаки на Трипільську ТЕС та інші енергетичні об’єкти не виключене запровадження масових відключень електроенергії. В Міністерстві цифрової трансформації України дали поради, як залишатися на зв’язку під час відсутності електрики.

Там порадили налаштувати домашній інтернет, який працює до 72 годин без електрики.

Також варто завантажити Мапу Пунктів незламності в «Дії».

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У випадку відсутності мобільного зв’язку можна скористатися національним роумінгом.

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Як писали «ФАКТИ», в компанії «Центренерго» поки не можуть назвати строки відновлення ураженої російською атакою Трипільської ТЕС.

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