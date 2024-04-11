Залишайтеся на зв'язку навіть за відсутності електрики: у Мінцифри дали важливі поради

Після російської атаки на Трипільську ТЕС та інші енергетичні об’єкти не виключене запровадження масових відключень електроенергії. В Міністерстві цифрової трансформації України дали поради, як залишатися на зв’язку під час відсутності електрики.

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Там порадили налаштувати домашній інтернет, який працює до 72 годин без електрики.

Також варто завантажити Мапу Пунктів незламності в «Дії».

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У випадку відсутності мобільного зв’язку можна скористатися національним роумінгом.

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Як писали «ФАКТИ», в компанії «Центренерго» поки не можуть назвати строки відновлення ураженої російською атакою Трипільської ТЕС.

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