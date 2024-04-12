Потужно діє проти простатиту: відома травниця радить заготувати ці квіти навесні

Цього року весна прийшла рано. Квітують плодові дерева, з’являються молоді листочки. Саме час звернути увагу на ті, що мають лікувальні властивості. Наприклад, квіти та листочки груші, радить травниця Наталія Земна, яка раніше розповіла, що робити тим, в кого підвищена кислотність та турбує печія.

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«Листя й квіточки добре допомагають лікувати простату. Мабуть, жодна рослина не має такої потужної профілактичної дії проти простатиту, — говорить Земна. — А якщо вже він є, то груша вилікує запальний процес і не допустить розвитку аденоми. Так діє глікозид арбутин, який є в листочках і навіть плодах північних сортів груш. Він має дезінфікувальну, сечогінну й протизапальну властивості, які дозволяють лікувати запальні стани у всій сечостатевій системі. Для приготування ліків від простатиту беремо 1 частину квітів і 2 частини листя, миємо, подрібнюємо ножем чи у ступці. 1 столову ложку сировини заливаємо склянкою окропу на 30 хвилин, проціджуємо й випиваємо склянку настою за день у 2−4 прийоми».

Квіти та особливо листочки, зібрані у травні, допомагають лікувати й катаракту, остеохондроз, а також нирки, сечовий міхур, виводять солі.

«Повний збір для лікування катаракти: листя й квіти груші, вся надземна частина мокрецю-зірочника і незабудки, — радить Земна. — Все це треба ретельно подрібнити: чим дрібніше, тим краще трава віддає свою цілющу силу. Звичайно, можна лікувати хворі очі, катаракту та остеохондроз за допомогою лише квітів і листя груші, коли їх можна використати свіжими, бажано це зробити, бо свіжа сировина майже завжди краща, ніж суха. Але й на майбутнє також треба заготовити. Раніше збирали листя в основному з дичок, які росли в полях і лісах, робили це з травня до липня. Але якщо ви не запаслись листочками та квітами груші, не переживайте: груша в усі пори року цілюща».

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Чай з квітів, листя й гілочок груші ще й дуже смачний, має неймовірно гарний рубіновий колір, тому лікування ним — одне задоволення! Якщо у вас не росте груша, то попросіть у сусідів. А ще краще — піти до лісу та знайти дичку, вона дуже цілюща, додає фахівчиня.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що груші ще й допомагають схуднути без дієт.

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