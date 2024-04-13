Помер знаменитий італійський модельєр Роберто Каваллі

Торік на 89-му році життя помер засновник дому моди Paco Rabanne, французький модельєр іспанського походження Пако Рабан, а цього року не стало його не менш іменитого колеги — італійського модельєра Роберто Каваллі.

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У домі моди, що носить його ім'я, повідомили, що модельєр помер напередодні у віці 83 років.

«Дорогий Роберто, можливо, тебе більше немає з нами фізично, але я знаю, що завжди відчуватиму твій дух зі мною. Для мене велика честь працювати під вашою спадщиною та створювати бренд, який ви заснували, з таким баченням та стилем. Спочивай з миром, тебе не вистачатиме, і тебе так люблять, що твоє ім'я продовжить залишатися маяком натхнення для інших, і особливо для мене», — написав креативний директор Roberto Cavalli Фаусто Пул'їзі.

«Компанія Roberto Cavalli висловлює співчуття у зв'язку зі втратою родини Каваллі. Його спадщина залишається постійним джерелом натхнення», — заявив генеральний директор Roberto Cavalli Серджіо Аццоларі.

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Як повідомляє ВВС, модельєр помер вдома у Флоренції після тривалої хвороби. Він створив свою компанію у 1970-х роках. Його одяг носили такі зірки, як Бріджіт Бардо, Софі Лорен, Кім Кардаш'ян та Дженніфер Лопес.

Роберто Каваллі відомий у тому числі й створенням інноваційного процесу друку на шкірі, анімалістичними принтами та сукнями в стилі хіпі, джинсами з піскострумною обробкою (що надає їм потертий вигляд) та клаптевими візерунками на джинсах.

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У 2005 році його запросили оновити мінімалістичну форму дівчат Playboy Bunnies, і він навіть представив одну версію з леопардовим принтом. На питання, що надихнуло його використати такі принти у своїх проектах, Каваллі відповів в інтерв'ю журналу Vogue у 2011 році: «Мені подобається все, що створено природою».

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Він також зазначив: «Я почав розуміти, що навіть у риб є „одяг“ фантастичного кольору, так само як і у змії та тигра. Я почав розуміти, що Бог насправді найкращий дизайнер, тож я почав копіювати Бога».

Нагадаємо, що минулого року не стало і двох відомих російських модельєрів — Валентина Юдашкіна, який помер у 59 років, а також В'ячеслава (Слави) Зайцева — у віці 85 років він потрапив до лікарні з внутрішньою кровотечею та помер.

Фото з Вікіпедії

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