«Можемо зіткнутися з найбільшим у світі рухом біженців»: у Німеччині спрогнозували наслідки можливої поразки України

Потенційний сценарій жахливий. Якщо путін доб'ється свого і Україна програє війну, це може перетворити ще десять мільйонів людей на біженців. Про це сказав DW експерт з міграції та співзасновник берлінського аналітичного центру European Stability Initiative Джеральд Кнаус. Раніше повідомлялося, що у ФРН запропонували позбавляти виплат біженців з України, які підлягають призову.

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«Якщо великі міста, такі як Харків та інші, будуть зруйновані, якщо кількість жертв зросте, а надія впаде, то ми можемо зіткнутися з найбільшим у світі рухом біженців з 1940-х років»

Такий сценарій розглядає і Хельге Лінд, речник з питань внутрішніх справ правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН).

«Я не очікую, що цифри будуть такими ж непомірно високими, як зараз, — сказав він в інтерв'ю DW. — Однак, подальше збільшення кількості, безумовно, можливе, якщо війна продовжуватиме ескалацію. Але говорити про те, що величезна хвиля біженців неминуча, немає підстав».

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За даними міграційної інформаційної служби Mediendienst Integration, близько 1,15 мільйона з 4,3 мільйона біженців від війни наразі перебувають у Німеччині, і їхня кількість постійно зростає. Політики з консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) вже занепокоєні цим: «Як європейці, ми несемо особливу відповідальність за біженців від війни з наших найближчих сусідів, — сказав політик із внутрішніх справ ХДС Торстен Фрай. — Але, звичайно, наші можливості в якийсь момент досягнуть своєї межі».

Німеччина зараз повідомляє про найбільшу кількість біженців від війни в абсолютних цифрах. Але Джеральд Кнаус з'ясував, що якщо кількість біженців розраховувати по відношенню до чисельності населення, то вимальовується інша картина: Болгарія має рівень біженців 3,4%, Польща — 2,6%, Чехія — 2,6%, а Німеччина — лише 1,4%.

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Тим не менш, Торстен Фрай наполягає на тому, що «Німеччина повинна впоратися з основним тягарем напливу біженців».

«Один лише Баден-Вюртемберг прийняв більше біженців з України, ніж уся Франція, — сказав він. — У Баден-Вюртемберзі проживає 11 мільйонів жителів, тоді як у Франції — близько 68 мільйонів.

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Втім, експерти сходяться в одному: найкращим шляхом вперед було б надати Україні масовану військову підтримку, щоб більше нікому не довелося тікати від війни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що все менше українських біженців планують повертатись додому.

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