Різанина у торговому центрі в Сіднеї: багато вбитих (відео)
Нещодавно у Франції ісламіст напав із ножем на людей у центрі Парижа, а сьогодні НП сталася в Австралії — щонайменше 6 людей загинули внаслідок нападу на відвідувачів торговельного центру у передмісті Сіднея.
Як повідомляє euronews, ще кілька людей постраждали, вони перебувають у критичному стані. Серед постраждалих — маленька дитина. Нападника застрелив поліцейський інспектор.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024
Перший відео показує Sydney terrorist після того, як мав бути кинутий в домашній поліцейський секретар.
Several people stabbed to death
Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/DHxeXmRuAo
Раніше повідомлялося, що нападаючих було двоє, але ця інформація не підтвердилася. Представник поліції розповів, що підозрюваний діяв сам. Особу злочинця поки не встановлено. Мотиви злочину також невідомі.
А «Німецька хвиля» уточнює, що НП сталася у переповненому торговому центрі Westfield у районі Бонді-Джанкшен, і що серед госпіталізованих – 9-місячна дитина.
Video of the Islamist terrorist running around the shopping mall в Сідней trying to stab people— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024
Several people stabbed to death pic.twitter.com/iHVUh7z79k
Місцева преса пише, що деякі покупці в перші хвилини закривалися в магазинах та підсобних приміщеннях. Один із відвідувачів, який прийшов до ТЦ разом зі своїми дітьми, говорив про два постріли, після яких люди почали розбігатися.
Є версія, що напад стався поряд із ізраїльським рестораном. Поліція встановлює, чи є зв'язок між бойовими діями в Газі з різаниною в Сіднеї.
Нагадаємо, що у росії група озброєних людей влаштувала бійню у ТЦ «Крокус Сіті хол».
Фото — скріншот486
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