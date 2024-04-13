Різанина у торговому центрі в Сіднеї: багато вбитих (відео)

Нещодавно у Франції ісламіст напав із ножем на людей у центрі Парижа, а сьогодні НП сталася в Австралії — щонайменше 6 людей загинули внаслідок нападу на відвідувачів торговельного центру у передмісті Сіднея.

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Як повідомляє euronews, ще кілька людей постраждали, вони перебувають у критичному стані. Серед постраждалих — маленька дитина. Нападника застрелив поліцейський інспектор.

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Перший відео показує Sydney terrorist після того, як мав бути кинутий в домашній поліцейський секретар.



Several people stabbed to death



Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/DHxeXmRuAo РЕКЛАМА April 13, 2024

Раніше повідомлялося, що нападаючих було двоє, але ця інформація не підтвердилася. Представник поліції розповів, що підозрюваний діяв сам. Особу злочинця поки не встановлено. Мотиви злочину також невідомі.

А «Німецька хвиля» уточнює, що НП сталася у переповненому торговому центрі Westfield у районі Бонді-Джанкшен, і що серед госпіталізованих – 9-місячна дитина.

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Video of the Islamist terrorist running around the shopping mall в Сідней trying to stab people



Several people stabbed to death pic.twitter.com/iHVUh7z79k РЕКЛАМА April 13, 2024

Місцева преса пише, що деякі покупці в перші хвилини закривалися в магазинах та підсобних приміщеннях. Один із відвідувачів, який прийшов до ТЦ разом зі своїми дітьми, говорив про два постріли, після яких люди почали розбігатися.

Є версія, що напад стався поряд із ізраїльським рестораном. Поліція встановлює, чи є зв'язок між бойовими діями в Газі з різаниною в Сіднеї.

Нагадаємо, що у росії група озброєних людей влаштувала бійню у ТЦ «Крокус Сіті хол».

Фото — скріншот

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