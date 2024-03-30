В умовах, коли Велика Британія більше не є членом Європейського Союзу, а уряд Німеччини роздирають розбіжності, Макрон перетворює себе на фактичного керівника зовнішньої політики на континенті. Він взяв на себе провідну роль у протистоянні російській агресії. Але не всі його союзники переконані, що президент Франції є найкращим захисником їхніх інтересів.

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За словами високопосадовця, знайомого з дискусіями між союзниками, суперечливі заяви Макрона про відправлення військ в Україну підірвали солідарність НАТО. Вони викликали миттєву і дуже публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца і розлютили американських чиновників, які в приватних розмовах кажуть, що такий крок може навіть спровокувати зіткнення з москвою, пише Bloomberg.

За словами джерела видання, натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити російського президента путіна плутатися в здогадках. Але чиновники, знайомі з дискусіями в НАТО щодо України, кажуть, що вони могли мати протилежний ефект.

Змусивши Берлін публічно виключити можливість відправлення військ в Україну, Емануель Макрон зумів розвіяти тривалу невизначеність щодо розташування «червоних ліній» союзників, яка існувала до цього.

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За словами окремих політиків, які також говорили з Bloomberg на умовах анонімності, ці коментарі не «були дуже розумними з погляду оперативної безпеки, особливо з огляду на те, що кілька країн вже мають певний персонал в Україні, але мовчать про це».

Питання військової єдності Європи набуває ще більшого значення зараз, коли путін тішиться «перемогою на виборах», які він влаштував у річницю анексії Криму, а багатомісячні сумніви щодо постачання зброї Україні ще не розвіялися.

У гру також вступає внутрішня політика Франції.

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«Стає все більш очевидним, що росія становить для нас загрозу, — заявив днями на пресконференції міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. — Ми не можемо дозволити собі допустити перемогу росії».

За словами чиновника, знайомого з дискусіями стосовно України, немає сумнівів, що деякі прем'єр-міністри ЄС очікують від Макрона лідерства і багато хто вітає його жорстку позицію щодо росії.

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Раніше видання The Economist дорікнуло союзникам України за нерішучість і назвало шляхи, які можуть гарантувати перемогу над путіним.

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