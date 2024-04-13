«Можемо втратити територію аж до Дніпра»: військовий спрогнозував ситуацію на фронті в разі відсутності допомоги Заходу

Незабаром відбудеться великий наступ росіян, якщо Україна не отримає нової військової допомоги від Заходу. Про це розповів командир Окремої президентської бригади підполковник Павло Куриленко в інтерв'ю британському виданню The Telegraph.

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«Єдине, що стримує прорив росії на всіх фронтах — це безпілотники FPV, 90% з яких надаються волонтерами або самими військовими підрозділами, — сказав підполковник. - Рік тому це була „погана ситуація“. Сьогодні ситуація зі снарядами та спорядженням просто жахлива. Я отримую 20 снарядів на міномет на тиждень, тоді як один російський міномет випускає 50−60 снарядів по одній українській позиції в день. Уявіть собі: на вас іде колона російської техніки. Вони атакують. Якщо ми вистрілимо по них з міномета, то наступного дня у нас залишаться лише кулемети, щоб стріляти по наступній колоні танків…»

Павло Куриленко вважає, що Захід повинен розмістити в Україні військових інструкторів — ідея, яку висунув президент Франції Еммануель Макрон, але яка викликала негативну реакцію серед союзників по НАТО.

«Це значно прискорить весь процес. Ми заощадимо час на логістику або планування програм. Ми зможемо відбирати людей на місцях, виходячи з розуміння їхніх здібностей — чи здатні вони краще керувати артилерією, приєднатися до піхоти, стати штурмовиком або протитанковим спеціалістом. Ви не хвилюйтеся, ми все одно виживемо. Питання в тому, наскільки важко це буде», — каже військовий.

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Прогнози підполковника Куриленка є похмурими і залежать від західної допомоги, яка або взагалі не надійде, або надійде із запізненням.

«Ми будемо атаковані повномасштабним і потужним наступом. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і спробують просунутися в напрямку від Харківської до Полтавської областей. Після цього лінія фронту буде розширена і глибина фронту також збільшиться. Ми зможемо розірвати їхні логістичні маршрути, і вони не зможуть перемогти, навіть переважаючи наші сили. Ця лінія застигне по Дніпру, і ми втратимо територію України аж до Дніпра», — дає прогноз підполковник.

За словами Павла Куриленка, труднощі української армії не є незворотними, але багато що залежить від союзників.

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«Цей так званий критичний момент, який зараз розгортається, штучно створений нашими західними партнерами, — сказав він. — Я не знаю, що наші партнери вважають своїми мінімальними й максимальними цілями. Я не скажу, що у них їх немає, я просто не знаю, які вони. Коли ми називаємо один одного друзями та партнерами, готовими допомагати один одному, ми не можемо допомагати в одному, а потім утримуватися від допомоги в іншому. Якщо ми всі як коаліція воюємо проти спільного ворога, ми або продовжуємо бити його разом, або просто кажемо один одному „бувай“ і розходимося по домівках. Партнерство передбачає допомогу навіть у найважчі часи. Для того, щоб йти до перемоги, взаємодопомога є життєво важливою і має бути підкріплена діями, а не лише словами».

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