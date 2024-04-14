Емоції через край: в мережі обговорюють фото пристрасного поцілунку принца Гаррі та Меган Маркл

Поки йде підготовка до випуску нової книги, герцог та герцогиня Сассекські перебувають у Флориді, де днями пройшов благодійний матч з поло, організований фондом герцога Сассекського та принца Лесото Сіісо Sentebale.

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Принц Гаррі став учасником матчу — він бився зі своїм давнім другом і суперником з цього виду спорту, аргентинцем Начо Фігерасом, пишуть ЗМІ.

А його дружина Меган Маркл прийшла повболівати за чоловіка. Для заходу вона вибрала витончену білу сукню з плісированою спідницею та Х-подібним верхом. Її образ доповнювали бежеві туфлі на високих підборах, сумочка та сонцезахисні окуляри.

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До місця проведення матчу герцоги Сассекські йшли в оточенні знімальної групи Netflix, оператори буквально слідували за ними по п'ятах.

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І не дивно: нещодавно стало відомо, що на стрімінговому сервісі вийдуть нові документальні серіали від Archewell Productions. Один з них буде присвячений грі в поло.

Зокрема, у серіалі йтиметься про відкритий американський чемпіонат з цього виду спорту у Флориді. Інший проєкт досліджуватиме «прості радості кулінарії, садівництва, розваг та дружби». Його спродюсує Меган.

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За грою в Майамі Маркл спостерігала разом зі своєю подругою Сереною Вільямс. Пізніше після перемоги команди принца Гаррі герцогиня Сассекська особисто вручила чоловіку приз. Не соромлячись спрямованої на них уваги, пара поцілувалася у всіх на очах.

На жаль, британці сімейну ідилію Сассексів і цього разу не оцінили.

«У них завжди напоготові знімальна група», «Я не думаю, що будь-коли бачив людей, чиї дії так сильно відрізняються від того, що вони говорять. Містер „Я-не-можу-нікуди-піти-без-служби-безпеки“ добровільно запрошує у своє життя камери і виставляє себе на загальний огляд», «Як із принца, який мріяв про усамітнення, він перетворився на другосортну зірку реаліті-шоу ?», «Рівень крінжу зашкалює», — обурюються читачі таблоїду

Але найжорстокішій критиці зазнав образ Меган, який, на думку коментаторів, виявився зовсім недоречним для спортивного заходу.

«Я просто хочу знати, як вона може ходити травою на цих шпильках», «Такі підбори на матчі по кінному поло? Здається, все, що вона робить, націлене на привернення уваги до себе, а не до інших, Я виросла, катаючись на конях. І щось я не пригадаю, щоб дружини вершників ходили на 12-сантиметрових шпильках. З іншого боку, такі туфлі чудово насичують ґрунт повітрям…» — обговорюють британці.

До речі, за добу на спортивному матчі з'явився і брат Гаррі — принц Вільям. Разом зі старшим сином Джорджем він уболівав за свою улюблену футбольну команду на матчі у Лондоні. І треба сказати, до цієї парочки коментатори поставилися куди більш прихильно. Що зовсім не дивно з огляду на важку ситуацію, в якій батько та син перебувають останні місяці.

Нагадаємо, герцог Сассекський має намір відвідати Великобританію для виступу 8 травня на службі до 10-ї річниці «Ігор Нескорених», якими опікується принц Гаррі. А от Меган Маркл побоюється за безпеку дітей і на батьківщину чоловіка не поїде.

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