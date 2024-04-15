«Як же Іллюша хапався за життя, стискаючи від болю лікарняне простирадло в кулачки»

«Іллі напередодні медики поставили діагноз «фімоз», при якому за показами лікарів хлопчикам виконується стандартна, пов’язана зі статевими органами операція. Вона займає два дні — день втручання, нагляд та виписка додому. Ми пройшли всі обстеження та аналізи, все було в нормі. 10 серпня сина прооперували. Стан був кволий, як після анестезії, проте дитину не турбувало нічого, — розповідав тоді «ФАКТАМ» згорьований тато хлопчика Роман Шишаков. — Проте після обіду сину стало зле. У Іллі почалась нудота, блювання, піднялась температура, з організму не виходила рідина, він скаржився на болі в ногах та попереку, губи посиніли. У дітей в його палаті та в сусідніх, яких тоді ж прооперували, були ідентичні симптоми. Родичі пацієнтів питали у лікарів, що відбувається. Останні запевняли, що все нормально, все під контролем.

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Коли в Іллі на тілі з’явилася мармуровість — розводи на тілі, які свідчили про неналежну роботу нирок та печінки, його лише після двох годин дня перевели до палати інтенсивної терапії. Вранці 11 серпня нам повідомили, що сина переводять до обласної дитячої лікарні. Він був при тямі, проте дуже виснажений та кволий. В реанімації почали відмовляти внутрішні органи. Як же Іллюша хапався за життя, стискаючи від болю лікарняне простирадло в кулачки! «Тату, я не хочу більше тут бути! Я більше не можу! Я хочу вийти із цієї гри!» — казав син. А я дивився на це пекло і повторював, що ще трохи треба потерпіти.

Він стискав зуби та кулачки і продовжував боротися. Продовжував до другої ночі 12 серпня. Двадцять хвилин більш як п’ять лікарів намагалися реанімувати сина та «змусити» продовжувати боротьбу, але, на жаль… Я довірив свою дитину на звичайну примітивну операцію і за добу втратив сина. Бо медики не хотіли визнати, що не можуть впоратись із ситуацією. Лише через 12 годин вони це зробили, коли було запізно".

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"Я довірив свою дитину на звичайну примітивну операцію і за добу втратив сина", - каже батько Іллі Роман Шишаков

«Лікарня порушувала інструкцію використання препарату „Дипрофол“»

У висновку лікарів про смерть Іллі Шишакова вказано, що причинами, які призвели до загибелі, стали: «…ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань… Лікарський засіб або медикамент». Попри трагедію, у лікарні імені Руднєва продовжували проводити оперативні втручання, нікого з лікарів не відстороняли від роботи.

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«ФАКТИ» запитали у батька дитини, на якому етапі наразі знаходиться розгляд справи.

— Внаслідок трагічних подій в лікарні 13−14 серпня 2023 року відбулась термінова позапланова перевірка МОЗ Україні, після якої був складений відповідний акт, — пояснює Роман Шишаков. — В документі зазначено, що до 2017 року в Україні діяли загальні клінічні протоколи. З грудня 2016 року переважна їхня більшість втратила чинність і лікарні повинні були розробити та впровадити нові клінічні протоколи та маршрути пацієнтів на засадах світової практики доказової медицини. Простими словами: вони повинні були взяти наявні світові практики, перекласти на українську мову та впровадити в лікарні шляхом розробки клінічних маршрутів пацієнтів. Наявність та впровадження цих маршрутів пацієнтів є невід’ємною умовою отримання ліцензії з медичної практики. Це основа основ функціонування будь-якої лікарні.

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Механізмом впровадження нових клінічних протоколів є клінічні маршрути пацієнтів. Це документ, який поєднує в собі інструкції та можливості. Наприклад, не усі лікарні мають у своєму розпорядженні апаратне забезпечення для проведення процедури діалізу. Саме клінічний маршрут пацієнта має в собі інструкцію, згідно з якою встановлюються показники, при яких пацієнт не може надалі отримати необхідний рівень лікування на базі поточної лікарні й повинен бути терміново переведений у лікарню наступного рівня для отримання відповідного лікування. Це дуже важливий аспект поточної справи. З акту МОЗ ми зрозуміли, що клініка Руднєва не мала клінічного маршруту на нозологічну форму/діагноз «поліорганна недостатність», «сепсис» та «шок»! Саме цей діагноз зазначений як у свідоцтві про смерть Іллі, так і в інших медичних документах до свідоцтва.

Пункт з акту МОЗ щодо смерті Іллі Шишакова

— Відсутність цих медико-технологічних документів на певні стани пацієнтів не дозволяє визначити навіть відповідний діагноз, не кажучи вже про його лікування, — продовжує батько хлопчика. — У висновку, який ми отримали, чітко написано, що лікарня порушувала інструкцію використання препарату «Дипрофол». Це саме той препарат, певні серії та партії якого вилучили з використання відразу після трагічних подій. Для розуміння: препарат по інструкції треба використовувати відразу після відкриття упаковки, його заборонено тримати відкритим. Після вивчення дослідів у травні 2023 року Державний експертний центр МОЗ оновив інформацію щодо безпеки лікарських засобів, які містять пропофол (діюча речовина «Дипрофолу»): «Для одноразового застосування одному пацієнту. Ризик сепсису при багаторазовому застосуванні. Вжити негайно після відкриття». В акті МОЗ зазначено, що перевіркою було зафіксоване невиконання саме цього пункту…

"Йдеться не лише про помилки окремих лікарів, а про системні кричущі порушення в організації охорони здоров’я наших дітей", - каже Роман Шишаков

«Врятувати дитину лікарі були не в змозі, бо просто не знали, як діяти»

Шокував родину Іллі Шишакова і висновок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги, проведений Департаментом охорони здоров’я ДОВА. Йдеться про дії лікарів, які фахівці оцінили як такі, що негативно та незворотно негативно вплинули на стан дитини. Такі, що не рятували, а вбивали її, забрали у неї шанси на життя!

— Мало того, що у лікарні Руднєва не знали, що робити, але вони тримали дитину у себе, не переводили в лікарню іншого рівня, цілком усвідомлюючи свою безпорадність, — продовжує Роман Шишаков. — Що це, як не навмисні дії! Кожна хвилина перебування Іллі в реанімації лікарні Руднєва забирала у нього шанси на порятунок та життя. Це свідоме вбивство дитини! І знову ж таки, згідно з висновками, йшлось про відсутність та недотримання клінічних маршрутів пацієнтів. Якщо абстрагуватися від факту використання препарату анестезії з порушенням інструкції його використання, від факту відсутності бактеріологічного контролю, від факту участі в операціях лікарів без наявності відповідних сертифікатів, то ми все одно бачимо, що врятувати дитину вони були не в змозі, бо просто не знали як діяти!



Висновок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги, проведений Департаментом охорони здоров’я ДОВА

— Медики порушили не просто законодавство, а ще й базові вимоги для надання дозволу проводити медичну практику, — обурюється Роман. — І головне — вони порушили це задовго до смерті Іллі, бо не мали відповідних клінічних маршрутів з 2017 року. Страшно навіть уявити, скільки за сім років з цієї причини дітей та дорослих могли загинути або загинули, чи отримали тяжкі наслідки здоров’ю. Ні департаменти охорони здоров’я міста та області, ні МОЗ не спромоглися перевірити, чи все гаразд в лікарні Руднєва. Чи працюють вони у правовому полі? Чи відповідає їхня діяльність вимогам законодавства? Ніхто, ніколи, ні разу за сім років…

Всі ці роки лікарі свідомо діяли без протоколів, хоча цілком розуміють потребу в їх наявності. Бо це їхній «страховий поліс», від якого вони свідомо відмовились. Винне і керівництво лікарні, яке повинно розробляти, впроваджувати та слідкувати за дотриманням цих документів. Вони для того і найняті громадою міста, щоб організувати роботу лікарні відповідно до законодавства та вимог якості надання медичних послуг. Департамент охорони здоров’я міста, який сформований для реалізації політики охорони здоров’я у лікарнях громади. А реалізація — це в першу чергу дотримання законодавства та нормативів.

Винен МОЗ, який повинен контролювати відповідність закладів охорони здоров’я ліцензійним вимогам і за сім років не зробив цього жодного разу після зміни законодавства. Жодного разу! Ціна усьому — три життя. Мінімум три життя. А скільки насправді загинуло пацієнтів у лікарні Руднєва з названих вище причин — питання розслідування та перевірок.

Рідні Іллі Шишакова налаштовані боротись до кінця, щоб відстояти честь не лише своєї дитини, а й захистити інтереси інших пацієнтів.

— За бездіяльність повинна бути всебічна, сувора, незворотна та максимальна відповідальність на всіх рівнях. Бо йдеться не лише про помилки окремих лікарів, а про системні кричущі порушення в організації охорони здоров’я наших дітей, — додає Роман Шишаков.

У міській лікарні Руднєва наразі не коментують ситуацію. В медзакладі працюють слідчі органи й ведеться слідство. Раніше «Суспільному» адміністрація лікарні повідомила, що вона «зацікавлена в об’єктивному розслідуванні, встановленні всіх обставин, щоб подібні ситуації не траплялися у майбутньому».

Раніше «ФАКТИ» роповідали, як батько померлої дитини, у якої медики переплутали заворот кишок з тепловим ударом, домігся вироку горе-лікарям.

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