Спільне фото за два роки: Кацуріна та Дантес замилували романтичними кадрами
Одна з найяскравіших пар шоубізнесу — бізнесвумен і блогерка Даша Кацуріна та співак Володимир Дантес, які почали зустрічатись під час повномасштабного вторгнення, замилували Мережу спільними фото. Даша показала, як вони на вихідних разом з дітьми проводили час за містом.
Як зазначив в коментарі Володимир, це перші спільні романтичні фото за майже останні два роки. «Спільне фото за два роки. Ми робимо успіхи! Дуже красиво», — прокоментував Дантес.
На світлинах видно, як вони спілкуються з восьмирічною Олександрою, граються з дітьми, обіймаються, як дворічний Іван ласує полуницею.
У коментарях прихильники пишуть, що Даша й Володимир з дітьми — неймовірні, що від цих фото стає «так тепло і затишно від цих фото
Нагадаємо, Володимир та Даша активно беруть участь у волонтерських проєктах. Нещодавно Дантес за донат 50 тисяч гривень зняв штани на сцені.
Також Володимир Дантес випустив новий кліп «Я залишись молодим».
Фото: instagram.com/dasha_katsurina303
Читайте нас у Facebook