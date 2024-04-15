Спільне фото за два роки: Кацуріна та Дантес замилували романтичними кадрами

Одна з найяскравіших пар шоубізнесу — бізнесвумен і блогерка Даша Кацуріна та співак Володимир Дантес, які почали зустрічатись під час повномасштабного вторгнення, замилували Мережу спільними фото. Даша показала, як вони на вихідних разом з дітьми проводили час за містом.

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Як зазначив в коментарі Володимир, це перші спільні романтичні фото за майже останні два роки. «Спільне фото за два роки. Ми робимо успіхи! Дуже красиво», — прокоментував Дантес.

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На світлинах видно, як вони спілкуються з восьмирічною Олександрою, граються з дітьми, обіймаються, як дворічний Іван ласує полуницею.

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У коментарях прихильники пишуть, що Даша й Володимир з дітьми — неймовірні, що від цих фото стає «так тепло і затишно від цих фото

Нагадаємо, Володимир та Даша активно беруть участь у волонтерських проєктах. Нещодавно Дантес за донат 50 тисяч гривень зняв штани на сцені.

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Також Володимир Дантес випустив новий кліп «Я залишись молодим».

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

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