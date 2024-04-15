У Сіднеї другий за два дні напад з ножем: поранено священника (відео)

Після жахливої різанини у торгівельному центрі в австралійському Сіднеї чоловік напав з ножем на християнського священника, повідомляє The Telegraph.

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Напад стався під час служби в церкві Христа у Вейклі. Служба транслювалась у YouTube, тому момент нападу потрапив на відео. Нападника затримали, але до цього він устиг поранити ще трьох людей. Священник дістав численні ножові поранення голови, ще один чоловік має кілька рваних ран, у двох чоловіків порізи рук.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в росії група озброєних людей влаштувала бійню у ТЦ «Крокус Сіті хол».

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