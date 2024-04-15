Після скандалу: Соню Морозюк, яка втекла до Чернівців, «застукали» з передбачуваним коханцем (фото)

У скандальної художниці Соні Морозюк, яка в січні розірвала заручини з фігурантом корупційної справи Романом Гринкевичем, можливо з'явився новий хлопець.

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Днями Соня запостила фото в сторіз своєї руки поруч із рукою невідомого чоловіка.

А потім її помітили з невідомим хлопцем на вулиці в Чернівцях, де вона нині живе.

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В Мережі чоловіка одразу ж охрестили бойфрендом. Хоча пара просто йшла поруч.

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Як писали «ФАКТИ», художниця Соня Морозюк довгий час зустрічалася з Гринкевичем і навіть навчилася у нього «прийомам» приховувати гроші від держави. Пізніше вона розповіла подробиці про їхні стосунки.

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Фото: СНІДАНОК ХИМЕРИ

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