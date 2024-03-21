«Не даю без декларацій»: Соня Морозюк показала своє нове гасло

Художниця Соня Морозюк, яка довгий час зустрічалася з фігурантом корупційного скандалу Романом Гринкевичем і навіть навчилася у нього «прийомам» приховувати гроші від держави, нарешті відійшла від скандалу і вирішила розповісти про їхні стосунки.

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Зробила вона це під час інтерв'ю Дмитру Гордону, на яке з'явилась у футболці з написом «Не даю без декларацій» — певно, натякаючи, що не хочу пов'язувати життя з потенційними корупціонерами.

Зокрема, 25-річна Соня розповіла Дмитрові Гордону про те, як вона, на той момент заміжня жінка, та майбутній фігурант корупційного скандалу почали зустрічатися.

Зі слів Морозюк, Гринкевич написав їй у Instagram, щоби подякувати за участь у благодійному івенті.

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«Ми з ним почали спілкуватись в Instagram, ми не бачились. Звичайне спілкування, Instagram-переписка. Спілкувались, потім не спілкувались, потім щось на історію відповів три слова, а через деякий час, наприкінці червня Роман запросив мене на свій день народження. Я сказала, що можу заїхати з подругою, привітати. Так і відбулося, я заїхала, привітала на пів години і все. І ми почали спілкуватись уже в реальному житті», — поділилася дівчина.

Соня запевнила, що жодного любовного трикутника не було.

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«Я нікого не зраджувала. В мене був шлюб, ми завершили стосунки, але, на жаль, розумієте, через війну багато розлучень і розірвати шлюб офіційно — це займає якийсь проміжок часу: стати в чергу, дається певний термін, щоби ви там щось налагодили… це процес», — пояснила вона.

«Але паралельно я ні з ким стосунки не будувала. Я завершила ці стосунки, почала інші — отак все і траплялось. Паралельно я ніколи ні з ким не зустрічалась, тому що це не моя історія взагалі», — заявила Морозюк.

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А ще вона розказала, як вони з Гринкевичем зазвичай проводили час.

«Спілкувались про його життя, про моє життя, разом відвідували тир, наприклад, або їздили на природу, на риболовлю їздили. Звичайний час разом», — зазначила вона.

Нагадаємо, Романа Гринкевича було затримано 22-го січня. А в лютому суд вирішив арештувати майно родини бізнесмена і почав розглядати можливість арешту нерухомості Морозюк.

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