Будете як Злата Огнєвіч: співачка порадила рецепт страви, яка допоможе кожній жінці

Співачка Злата Огнєвіч відчуває себе на кухні не менш комфортно, ніж на сцені. І готує при цьому оригінальні страви, які не тільки смачні, але ще й корисні.

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Сьогодні зранку ексведуча «Холостячки» також вирішила порадувати шанувальниць.

«Терміново зберігайте цей рецепт. Запіканка, яка точно не додасть сантиметрів вашій талії», — написала красуня.

І розповіла, як приготувати таку чудо-запіканку.

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Вам знадобляться:

сир тофу — 400 г;

вівсянка — 1 склянка;

веганське молоко — ½ склянки;

сироп або підсолоджувач;

родзинки, курага чи сушене манго

ванілін.

Всі продукти дівчина збила у блендері до однорідної маси, після чого вилила суміш у форму, додала сушені фрукти і запекла в духовці протягом 30 хвилин при 180 градусах.

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Нагадаємо, раніше співачка поділилася п'ятьма правилами свого корисного ранку, одним з яких, звичайно, є приготування правильного і здорового сніданку.

Фото instagram.com/zlata.ognevich/

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