Будете як Злата Огнєвіч: співачка порадила рецепт страви, яка допоможе кожній жінці
Співачка Злата Огнєвіч відчуває себе на кухні не менш комфортно, ніж на сцені. І готує при цьому оригінальні страви, які не тільки смачні, але ще й корисні.
Сьогодні зранку ексведуча «Холостячки» також вирішила порадувати шанувальниць.
«Терміново зберігайте цей рецепт. Запіканка, яка точно не додасть сантиметрів вашій талії», — написала красуня.
І розповіла, як приготувати таку чудо-запіканку.
Вам знадобляться:
- сир тофу — 400 г;
- вівсянка — 1 склянка;
- веганське молоко — ½ склянки;
- сироп або підсолоджувач;
- родзинки, курага чи сушене манго
- ванілін.
Всі продукти дівчина збила у блендері до однорідної маси, після чого вилила суміш у форму, додала сушені фрукти і запекла в духовці протягом 30 хвилин при 180 градусах.
Нагадаємо, раніше співачка поділилася п'ятьма правилами свого корисного ранку, одним з яких, звичайно, є приготування правильного і здорового сніданку.
Фото instagram.com/zlata.ognevich/185
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