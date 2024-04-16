39.30 / 39.84 42.08 / 42.80
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Будете як Злата Огнєвіч: співачка порадила рецепт страви, яка допоможе кожній жінці

9:24 16 квітня 2024
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч відчуває себе на кухні не менш комфортно, ніж на сцені. І готує при цьому оригінальні страви, які не тільки смачні, але ще й корисні.

Сьогодні зранку ексведуча «Холостячки» також вирішила порадувати шанувальниць.

«Терміново зберігайте цей рецепт. Запіканка, яка точно не додасть сантиметрів вашій талії», — написала красуня.

І розповіла, як приготувати таку чудо-запіканку.

РЕКЛАМА

Вам знадобляться:

  • сир тофу — 400 г;
  • вівсянка — 1 склянка;
  • веганське молоко — ½ склянки;
  • сироп або підсолоджувач;
  • родзинки, курага чи сушене манго
  • ванілін.

Всі продукти дівчина збила у блендері до однорідної маси, після чого вилила суміш у форму, додала сушені фрукти і запекла в духовці протягом 30 хвилин при 180 градусах.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше співачка поділилася п'ятьма правилами свого корисного ранку, одним з яких, звичайно, є приготування правильного і здорового сніданку.

Фото instagram.com/zlata.ognevich/

РЕКЛАМА

185

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Дівам — важлива інформація, Козерогам — вигідні угоди, а Тельцям — вдалі покупки: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 квітня

розсада

Додайте це в лунку при посадці томатів, і помідори будуть великими та соковитими

Мобільна група ППО

Легковики не знадобляться: у Раді пояснили, які автомобілі вилучатимуть у громадян на потреби ЗСУ

Ніжна та ароматна паска

Ніжна та духмяна паска: перевірений рецепт, що вдасться кожній господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту