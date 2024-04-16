Якщо Харків впаде, то в Україні будуть серйозні проблеми, — експерт

Україна вже кілька днів попереджає про наступ росії на місто Харків на сході країни. Президент Володимир Зеленський запевняє, що докладе максимум зусиль для захисту та підтримки мільйонного міста. Однак війна в Сирії показала, наскільки жорстоко росія може діяти, щоб захопити таке мільйонне місто, як Харків. Тоді в центрі уваги було сирійське місто Алеппо, яке росія зрівняла з землею, пише politik.watson.de. Країни ЄС в той час різко критикували бомбардування міста, а правозахисні організації говорили про воєнні злочини. Політолог і експерт з питань безпеки Ніко Ланге, очевидно, побоюється повторення цього сценарію, але вже в Україні. У мережі Х він запитує: «Чи хочемо ми дозволити путіну перетворити Харків, місто-мільйонник, на нове Алеппо, зруйнувати місто й вигнати звідти людей?»

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«росія бомбить Харків у найгіршому сирійському стилі, щоб вигнати звідти людей», — пише Ланге на X.

За його словами, партнери України досі не прояснили, чого вони хочуть досягти за допомогою військової підтримки, і дивляться один на одного так, ніби «хтось повинен зробити більше».

Штурм міста відбувся в лютому 2022 року та закінчився масовим і кривавим провалом для рф, розповідає оглядач Микита Герасимов у відповідь на запит Watson. Він стежить за перебігом війни в Україні у Вільному університеті Берліна.

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«Дебати про можливий другий російський штурм Харкова тривають вже деякий час. Зараз обговорюється друга спроба, — пояснює він. — Однак слід чітко розрізняти місто Харків і країну Харків».

Особисто Герасимов вважає, що фронтальна атака на Харків, місто з більш ніж мільйонним населенням, вкрай малоймовірна. Його міркування: захоплення такого мегаполіса, який до того ж так сильно укріплений, вимагало б окремого армійського угруповання в десятки тисяч осіб з абсолютною перевагою в повітрі.

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За його оцінкою, російські війська наразі не мають такого потенціалу в регіоні. З іншого боку, російський наступ на Харків є цілком імовірним. Експерт коментує: «кремль забезпечив риторичну реакцію на це ще кілька тижнів тому. Ще в середині березня володимир путін заявив, що може виникнути необхідність створення „санітарної зони“ на українській території вздовж кордону».

На практиці це означало б російський наступ вглиб Харківської області щонайменше на 40 кілометрів, аналізує Герасимов. Не ясно, чи має кремль кадровий потенціал для цього без оголошення додаткової хвилі мобілізації.

Принаймні джерела, близькі до кремля, пишуть, що нова російська мобілізація не планується, зазначає оглядач. З іншого боку, російські джерела, які критикують кремль, пишуть, що цього слід очікувати протягом наступних шести місяців.

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«Захоплення цього міста було б абсолютним переворотом для росії з усіх боків — військового, політичного, пропагандистського. Втрата цього мегаполіса стала б катастрофою для Києва», — каже Герасимов.

На його думку, падіння цього міста означало б, що майже весь схід України більше не можна буде утримувати.

Втім, Герасимов підкреслює, що в підсумку спроба захоплення Харкова залишається вкрай малоймовірною. Однак російські наступальні дії на околицях Харкова можуть відбутися, і це буде відповідати заявам путіна про необхідність створення «санітарної зони» вздовж кордону.

Як раніше писали «ФАКТИ», колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що, якщо Україна паде, це буде катастрофічний момент в історії та приниження для Заходу.

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