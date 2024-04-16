Легко замінить тону перегною: чому варто використовувати на дачі яєчну шкаралупу

Багато дачників при посадці томатів додають у посадкову яму яєчну шкаралупу, яка допомагає збагатити рослину.

В той же час інші спеціалісти мають деякі сумніви щодо доцільності використання яєчної шкаралупи для городу, пише Ukr.Media.

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Вони виходять з того, шкаралупа яєць на 93% складається з карбонату кальцію, який нерозчинний у воді, тому для розчинення шкаралупок будуть потрібні слабкі кислоти ґрунтів, і на цей процес підуть місяці, а то й роки.

Однак є два незаперечні аргументи на користь використання яєчних шкаралупок на городі.

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Перший аргумент — це дешево. До того ж ви берете на себе функції з переробки сміття, що важливо.

Другий аргумент, який не викликає суперечок, — це боротьба зі шкідниками.

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Яєчна шкаралупа допоможе в протистоянні з капустянкою, гусеницями, слимаками та равликами.

Для капустянки потрібно приготувати приманку. Робиться вона з товченої шкаралупи і нерафінованої соняшникової олії. Одна чайна ложка шкаралупи змішується з половиною чайної ложки рослинної олії. Суміш прикопують по периметру грядки або вносять у посадкові лунки. Медведку приваблює запах насіння. З'ївши приманку, вона приречена на загибель, тому що перетравити яєчну шкаралупу не може, так само, як і вивести її з організму.

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Для відлякування слимаків, гусениць і равликів знадобляться великі осколки шкаралупи, з яких створюють перешкоду навколо рослин або грядок. Обов'язкова умова: перепона має бути суцільною, без дірок. Перебратися через неї м'якотілим шкідникам буде непросто, а якщо і вдасться, то від пошкоджень на слизовій оболонці вони загинуть.

Крім того, вчені-дослідники впевнені, що одне яйце може замінити тону перегною, тільки для цього потрібно виготовати певну суміш і обприскати нею город.

Тобто, при використанні яєчної шкарлупи на дачі користі буде набагато більше, ніж шкоди.

Нагадаємо, крім шкаралупи досвідчені городники пропонують для підживлення рослин на дачі ще кілька ефективних народних засобів.

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