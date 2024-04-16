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Корисний лимонад з кульбаб: як приготувати весняний напій, що позитивно впливає на психіку

20:18 19 квітня 2024
лимонад з кульбаб

Кульбаба не тільки корисна для нашого організму, але й позитивно впливає на психіку. Саме тому цей весняний лимонад називають порцією гарного настрою, ділиться кулінарка Ольга Буравчук.

Вам потрібно:

кілька квіток кульбаби

1 лимон

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цукор до смаку

Приготування

Жовті квіти кульбаби потовчіть разом з цукром у ступці, щоб вийшла паста. Розчиніть цю кашку в невеликій кількості води та додайте трохи лимона. Якщо вам не подобаються дрібні частини рослини, процідіть лимонад.

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А як приготувати з кульбаб вино, розповів вінничанин Олександр Шемет.

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