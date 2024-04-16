Корисний лимонад з кульбаб: як приготувати весняний напій, що позитивно впливає на психіку
Кульбаба не тільки корисна для нашого організму, але й позитивно впливає на психіку. Саме тому цей весняний лимонад називають порцією гарного настрою, ділиться кулінарка Ольга Буравчук.
Вам потрібно:
кілька квіток кульбаби
1 лимон
цукор до смаку
Приготування
Жовті квіти кульбаби потовчіть разом з цукром у ступці, щоб вийшла паста. Розчиніть цю кашку в невеликій кількості води та додайте трохи лимона. Якщо вам не подобаються дрібні частини рослини, процідіть лимонад.
А як приготувати з кульбаб вино, розповів вінничанин Олександр Шемет.
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