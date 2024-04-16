Споїли і зґвалтували: на Київщині 5 підлітків познущалися над малолітньою дівчиною

У Київській області суд виніс вирок підліткам, які зґвалтували малолітню дівчину.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Васильківського міськрайонного суду Київської області.



Йдеться про 5 підлітків, серед яких дорослий хлопець, студентка 1 курсу училища, яка має на утриманні дитину, учень 9 класу та дві учениці 8 й 9 класів.

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За даними суду, 15 травня 2023 року підозрювані запросили в гості дівчину, яка не досягла 14-річного віку. Там вони спочатку споїли її, а потім здійснили групове зґвалтування.

Підлітки роздягнули дівчину, закрили їй рота рушником, а один з них зґвалтував її. Все це вони знімали на камеру. Після цього кривдники змушували потерпілу мовчати про злочин.

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Дівчина нічого не розповіла матері. Мати скривдженої дитини дізналася про групове зґвалтування доньки і звернулась до поліції.

Ґвалтівники надіслали іншим підліткам відео, на якому учень 9 класу знущається з потерпілої, а четверо інших фігурантів тримають школярку.

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Суд визнав усіх учасників події винними. Повнолітнього хлопця покарали на 10 років позбавлення волі. Проте він перебував на іспитовому терміні через інший злочин, а тому — він 15 років проведе у в'язниці.

Учня 9 класу засудили до 10 років позбавлення волі. Студентку училища — до 10 років позбавлення волі. Учениць 8 та 9 класів — до 10 років позбавлення волі.

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Усіх засуджених також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Київщини до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати.

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