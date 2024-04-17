«Більшості доведеться забути про свою освіту»: у Швейцарії хочуть, щоб українські біженці працювали

Очікується, що українські біженці у Швейцарії братимуть участь у соціальному житті країни, інтегруватимуться та знайдуть роботу. Але працевлаштуватися для багатьох з них нелегко. Лише трохи менше від 23 відсотків біженців з України зараз працюють. Федеральна рада країни хоче, щоб до кінця року четверо з десяти працювали, пише srf.ch.

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Це, безумовно, не буде легко, зазначає Ніколь Гісін, заступник керівника відділу внутрішньої політики Конференції кантональних урядів. І для деяких кантонів шлях, ймовірно, буде більш тернистим, ніж для інших. Кантональна різниця в рівні участі українських біженців на ринку праці є величезною.

Особливо низький цей показник у франкомовній Швейцарії. У Женеві, наприклад, лише один з десяти українських біженців працює. З іншого боку, невеликі кантони, в яких домінує кілька роботодавців, іноді мають надзвичайно високі показники. Наприклад, у кантоні Аппенцелль Іннерроден працюють понад 51% українських біженців.

За даними Конференції кантональних урядів, економічна структура кантонів також є основною причиною таких відмінностей. У кантонах з вищим рівнем безробіття українські біженці мають менше шансів знайти роботу. Люди хотіли б працювати, але для цього їм іноді доводиться забувати свою попередню освіту.

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У кантоні Вале в основному є робочі місця в сільському господарстві або у сфері громадського харчування. Проте багато українських біженців мають академічну освіту.

«Люди хочуть працювати. Але для цього їм іноді доводиться забути свою попередню освіту. Буває важко переконати людей», — повідомляє Fontannaz.

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Потрібні додаткові зусилля від усіх зацікавлених сторін, включно з роботодавцями й працівниками, підсумовує Ніколь Гісін.

Заява міністра юстиції Беата Янса дає їй надію. Він хоче вивчити питання про те, чи повинні люди зі статусом захисту S отримувати посвідку на проживання, якщо вони мають оплачувану роботу й не отримують соціальної допомоги. Це було б хорошим стимулом для біженців і дало б роботодавцям довгострокову перспективу. Але навіть у цьому випадку було б надзвичайно складно швидко й суттєво підвищити рівень зайнятості українських біженців.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Чехія знову змінює правила перебування в країні біженців з України. А у Німеччині запропонували позбавляти виплат біженців з України, які підлягають призову.

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