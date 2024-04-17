Пісний шоколадний торт з вишнями: простий рецепт смачного десерту від Лізи Глинської (відео)
Українська кулінарка, зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка навесні 2022 року вийшла заміж за Максима Большакова, з яким вони ходили до РАГСу під звуки повітряної тривоги, розповіла, як приготувати шоколадний торт з вишнями.
«Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо пісний десерт — ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ З ВИШНЯМИ! Неймовірно ніжний, повітряний мус, вишневий мармелад та шоколадний бісквіт. Обов'язково готуйте та смакуйте!» — написала вона.
Інгредієнти:
Шоколадний бісквіт:
100 г борошна (4 ст. л.)
15 г какао-порошку (1 ст. л. з гіркою)
5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
1 г солі
90 г цукру (4,5 ст. л.)
150 мл води
40 мл рослинної рафінованої олії (2 ст. л. + 2 ч. л.)
Вишневий мус:
250 мл вишневого соку
50 г цукру (4,5 ст. л.)
15 г манної крупи (1,5 ст. л.)
Для сиропу:
80 мл води
50 г цукру (4,5 ст. л.)
4 г агар агару (2 ч. л.)
Вишневий мармелад:
250 г вишні (свіжої або замороженої)
15 г кукурудзяного крохмалю (1,5 ч. л.)
50 г цукру (4,5 ст. л.)
Спосіб приготування:
Приготуємо шоколадний бісквіт:
- Змішуємо в мисці сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, сіль та розпушувач.
- Додаємо воду кімнатної температури та рослинну рафіновану олію. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Тісто готове.
- Беремо форму 22 см., якщо це металеве кільце, потрібно зробити дно з фольги.
- Виливаємо тісто та відправляємо бісквіт випікатися в розігріту до 175 градусів духовку з конвекцією на 22−25 хв. Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою або зубочисткою.
- Дістаємо бісквіт та лишаємо при кімнатній температурі для того, щоб він охолонув.
- Після охолодження переставляємо бісквіт в морозильну камеру на дві години.
Приготуємо вишневий мус:
- Виливаємо вишневий сік в сотейник.
- Додаємо цукор та манну крупу. Перемішуємо вінчиком.
- Ставимо на плиту та при постійному перемішуванні доводимо до кипіння, додаємо покипіти 30−40 секунд та знімаємо сотенний з плити.
- Лишаємо вишневу манку охолоджуватись.
- Переливаємо в чашу міксера та збиваємо 10−15 хв. Маса має збільшитись в обʼємі та посвітлішати.
Приготуємо сироп:
- Висипаємо в сотейник цукор, агар агар та воду. Перемішуємо вінчиком.
- Ставимо сотейник на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння, сироп має прокипіти 1−1,5 хвилини на середній температурі.
- Знімаємо сотейник з плити та додаємо сипом до вишневої маси. Ще збиваємо 10−15 секунд, зупиняємо процес і поки мус ще теплий, виливаємо його на бісквіт. Розрівнюємо
- Ставимо бісквіт з мусом в холодильник на 1,5−2 години, щоб мус стабілізувався.
- Дістаємо бісквіт з морозильної камери та знімаємо фольгу. Прибираємо форму та миємо її, вона нам ще знадобиться.
- Переставляємо бісквіт на презентаційну тарілку, зверху ставимо форму.
Приготуємо вишневий мармелад:
- Перекладаємо вишню в сотейник, додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо.
- Ставимо сотейник на плиту та при постійному перемішуванні заварюємо крохмаль. Доводимо масу до кипіння і лишаємо ще на 30−40 секунд покипіти.
- Знімаємо сотейник з плити.
- Дістаємо торт з холодильника, викладаємо зверху гарячий вишневий мармелад.
- Ставимо наш торт ще на 20−30 хв, для того, щоб вишнева начинка охолонула.
- Знімаємо форму, відрізаємо шматочок та насолоджуємось.
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