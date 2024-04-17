Пісний шоколадний торт з вишнями: простий рецепт смачного десерту від Лізи Глинської (відео)

Українська кулінарка, зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка навесні 2022 року вийшла заміж за Максима Большакова, з яким вони ходили до РАГСу під звуки повітряної тривоги, розповіла, як приготувати шоколадний торт з вишнями.

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«Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо пісний десерт — ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ З ВИШНЯМИ! Неймовірно ніжний, повітряний мус, вишневий мармелад та шоколадний бісквіт. Обов'язково готуйте та смакуйте!» — написала вона.

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Інгредієнти:

Шоколадний бісквіт:

100 г борошна (4 ст. л.)

15 г какао-порошку (1 ст. л. з гіркою)

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

1 г солі

90 г цукру (4,5 ст. л.)

150 мл води

40 мл рослинної рафінованої олії (2 ст. л. + 2 ч. л.)

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Вишневий мус:

250 мл вишневого соку

50 г цукру (4,5 ст. л.)

15 г манної крупи (1,5 ст. л.)

Для сиропу:

80 мл води

50 г цукру (4,5 ст. л.)

4 г агар агару (2 ч. л.)

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Вишневий мармелад:

250 г вишні (свіжої або замороженої)

15 г кукурудзяного крохмалю (1,5 ч. л.)

50 г цукру (4,5 ст. л.)

Спосіб приготування:

Приготуємо шоколадний бісквіт:

- Змішуємо в мисці сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, сіль та розпушувач.

- Додаємо воду кімнатної температури та рослинну рафіновану олію. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Тісто готове.

- Беремо форму 22 см., якщо це металеве кільце, потрібно зробити дно з фольги.

- Виливаємо тісто та відправляємо бісквіт випікатися в розігріту до 175 градусів духовку з конвекцією на 22−25 хв. Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою або зубочисткою.

- Дістаємо бісквіт та лишаємо при кімнатній температурі для того, щоб він охолонув.

- Після охолодження переставляємо бісквіт в морозильну камеру на дві години.

Приготуємо вишневий мус:

- Виливаємо вишневий сік в сотейник.

- Додаємо цукор та манну крупу. Перемішуємо вінчиком.

- Ставимо на плиту та при постійному перемішуванні доводимо до кипіння, додаємо покипіти 30−40 секунд та знімаємо сотенний з плити.

- Лишаємо вишневу манку охолоджуватись.

- Переливаємо в чашу міксера та збиваємо 10−15 хв. Маса має збільшитись в обʼємі та посвітлішати.

Приготуємо сироп:

- Висипаємо в сотейник цукор, агар агар та воду. Перемішуємо вінчиком.

- Ставимо сотейник на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння, сироп має прокипіти 1−1,5 хвилини на середній температурі.

- Знімаємо сотейник з плити та додаємо сипом до вишневої маси. Ще збиваємо 10−15 секунд, зупиняємо процес і поки мус ще теплий, виливаємо його на бісквіт. Розрівнюємо

- Ставимо бісквіт з мусом в холодильник на 1,5−2 години, щоб мус стабілізувався.

- Дістаємо бісквіт з морозильної камери та знімаємо фольгу. Прибираємо форму та миємо її, вона нам ще знадобиться.

- Переставляємо бісквіт на презентаційну тарілку, зверху ставимо форму.

Приготуємо вишневий мармелад:

- Перекладаємо вишню в сотейник, додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо.

- Ставимо сотейник на плиту та при постійному перемішуванні заварюємо крохмаль. Доводимо масу до кипіння і лишаємо ще на 30−40 секунд покипіти.

- Знімаємо сотейник з плити.

- Дістаємо торт з холодильника, викладаємо зверху гарячий вишневий мармелад.

- Ставимо наш торт ще на 20−30 хв, для того, щоб вишнева начинка охолонула.

- Знімаємо форму, відрізаємо шматочок та насолоджуємось.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом ягідного міні чизкейку.

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