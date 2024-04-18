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Події

У Вінниці мати намагалася втопити 8-річного сина

10:50 18 квітня 2024
затримання

У Вінниці, де нещодавно засудили сепаратистку, стався жахливий інцидент — мати намагалася втопити свого 8-річного сина.

Хлопчика врятував курсант, повідомили в поліції Вінницької області.

Подія сталася 15 квітня на набережній міста. Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров випадково опинився на набережній й почув дитячий крик.

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Хлопець побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним, намагається втопити дитину.

Курсант не розгубився, миттєво стрибнув у річку та витяг дитину на берег.

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На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик з повним переохолодженням був госпіталізований. Його 40-річна мати затримана.

Їй повідомили підозру про злочин — замах на вбивство малолітнього. За скоєне жінці загрожує покарання до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Зараз загрози життю хлопчика немає. З ним все добре, його провідує батько.

У міському центрі соціальних служб повідомили, що на обліку сім'я не перебувала. У родині є ще одна дитина, яка навчається у 7 класі.

Також стало відомо, що Вінницький міський суд 17 квітня обрав підозрюваній жінці запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку підозрюваної.

Раніше ми розповідали про подібні жахливі випадки. Так, на Полтавщині багатодітна мати викинула новонароджену дитину на смітник.

А у Луцьку затримали жінку, яка намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів.

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