Цибуля та гіацинти: які рослини назавжди виженуть із вашого саду кротів

Вони можуть знищити ваші рослини, риючи собі тунелі. Кроти — настирливі гризуни, яких важко позбутися. На щастя, потужні рослини-репеленти можуть допомогти вам в найкоротші терміни прибрати їх подалі, пише sante+.

Щоб надовго утримати кротів подалі, рекомендується вирощувати цибулю на своєму городі. Запах ненависний цим гризунам. Окрім цибулі, є й інші рослини, які можуть ефективно відлякувати цих гризунів, що завдають шкоди вашому врожаю. Їх легко посадити, і вони прикрасять ваш сад!

Окрім того, що гіацинт прикрашає ваш сад, він є одним з найкращих способів відлякати кротів. Він має сильний аромат, який змушує цих настирливих гризунів миттєво зникати. Щоб скористатися його властивостями, ви можете посіяти ківти навколо своїх рослин та городу. Молочай теж ефективний проти кротів, і фахівці називають його кротячою травою саме через його здатність відлякувати їх. Як і цибуля, ця дворічна рослина дає сигнал гризунам триматися подалі. Рослина містить латекс — подразнюючу і смердючу речовину, яка відлякує кротів. Через подразнюючу природу молочаю слід працювати з ним в рукавичках і тримати подалі від тіла.

Окрім того, що нарцис є прекрасною квіткою для посадки у вашому саду, завдяки своєму запаху він відлякує кротів від ваших зелених насаджень. Ви можете посадити їх де завгодно, щоб запобігти зариванню гризунів. Ви також можете скосити газон, щоб запобігти поселенню там цих тварин.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зупинити нашестя слимаків навесні.

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