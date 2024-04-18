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Шоу-бізнес

Потрібна амуніція: відомий музикант вирішив мобілізуватися

14:40 18 квітня 2024
Королюк

Днями ще один український артист стане на захист Батьківщини. Гітарист популярних гуртів «Нумер 48» і «МОВА» Вадим Королюк вирішив йти до війська і просить про допомогу.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

«Шановні друзі, колеги, знайомі. З кожною секундою все ближче стає той момент, коли я доєднаюсь до нашого славетного війська», — написав Королюк.

Вже найближчим часом музикант вирушить у навчальний центр, де проходитиме курс базового військового вишколу.

Зараз артист потребує фінансової допомоги у придбанні необхідної амуніції та предметів побуту.

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Допомогти Вадиму можна, скинувши посильну суму на Монобанку за посиланням — https://send.monobank.ua/jar/4t8MpDZHFb

Вадим Королюк — гітарист з різножанровим досвідом. Займається музикою близько 20 років. Має досвід роботи з відомими артистами, серед яких Злата Огневич, «Нумер 482», та з джазовим оркестром. Самостійно засвоїв принципи джазової імпровізації і продовжує розвиватись за цим напрямком. Вадима вважають одним з найкращих українських музикантів, які грають у стилях джаз, блюз і фанк. Вадим займається також викладацькою діяльністю.

Нагадаємо, зараз на фронті захищає Україну Коля Серга, Віталій Козловський, який, до речі нещодавно став батьком, та інші артисти, спортсмени, представникі культури тощо.

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