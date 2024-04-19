Якщо сковорідка пригорає: три способи вирішити проблему

Найчастіше під час смаження господині можуть зіткнутися з неприємною невдачею: їжа прилипає до сковороди, через що не вдається зберегти апетитну скоринку. Також це призводить до того, що страва втрачає свій естетично привабливий вигляд. Однак існує чимало хитрощів, які допоможуть уникнути цієї ситуації, пише Novosti 24. Kyiv.

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Яблучний оцет

Багато досвідчених господинь завжди на кухні тримають баночку такого дивовижного продукту, як яблучний оцет. Ця рідина має унікальний склад, який допоможе уникнути приставання до дна сковорідки. Спочатку потрібно влити невелику кількість оцту, прогріти сковороду. Коли оцет повністю випарується, можна приступати до безпосереднього приготування їжі.

Сіль

Якщо ви готуєте другі страви, а не солодку випічку, то сміливо можна скористатися лайфхаком із сіллю. Його з успіхом застосовують досвідчені господарки. Достатньо просто прогріти сковорідку з рослинною олією та сіллю. Після цього вже викладаємо продукти.

Вершкове масло

Багато хто любить смажити саме на вершковому маслі, оскільки воно надає приємного відтінку смаку. Можна досягти ідеального поєднання вершкового та рослинного масел. Як виявилося, цей продукт часто використовується не тільки через приємні смакові якості. Якщо смажити страву на вершковому маслі, вона не пригорить.

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