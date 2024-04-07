Золотистий і хрумкий: «найсмачніший» рецепт шницелю від шефкухаря Вадима Бжезинського
Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом шоколадного брауні, розповів в Instagram, як приготувати шніцель.
«ШНІЦЕЛЬ смажений, золотистий та хрумкий: найсмачніший рецепт шніцелю, зберігайте!» — написав він.
Інгредієнти:
- корейка (на кісточці) — 300 гр
- яйце — 1 шт
- борошно — 2 ст. л
- олія соняшникова — 100 мл
- сир моцарела — 30 гр
- вʼялені томати — 15 гр
- томатний соус — 40 гр
- базилік — 3 листочки
- томати чері 3 шт
- панірувальні сухарі 70 гр
- спеції до свинини
- сіль, перець за смаком
Спосіб приготування:
- відбиваємо мʼясо та приправляємо, потім паніруємо (борошно, яйце, сухарі)
- обсмажуємо до золотої скоринки, змащуємо томатним соусом, викладаємо моцарелу та вʼялені томати. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 10хв 200 градусів. Прикрашаємо свіжими томатами і базиліком.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати справжній «Віденський шницель», а також легкий капустяний шніцель.52
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