Золотистий і хрумкий: «найсмачніший» рецепт шницелю від шефкухаря Вадима Бжезинського

Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом шоколадного брауні, розповів в Instagram, як приготувати шніцель.

«ШНІЦЕЛЬ смажений, золотистий та хрумкий: найсмачніший рецепт шніцелю, зберігайте!» — написав він.

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Інгредієнти:

- корейка (на кісточці) — 300 гр

- яйце — 1 шт

- борошно — 2 ст. л

- олія соняшникова — 100 мл

- сир моцарела — 30 гр

- вʼялені томати — 15 гр

- томатний соус — 40 гр

- базилік — 3 листочки

- томати чері 3 шт

- панірувальні сухарі 70 гр

- спеції до свинини

- сіль, перець за смаком

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Спосіб приготування:

- відбиваємо мʼясо та приправляємо, потім паніруємо (борошно, яйце, сухарі)

- обсмажуємо до золотої скоринки, змащуємо томатним соусом, викладаємо моцарелу та вʼялені томати. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 10хв 200 градусів. Прикрашаємо свіжими томатами і базиліком.

Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати справжній «Віденський шницель», а також легкий капустяний шніцель.

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