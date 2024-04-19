Родина Шумахера виставила за мільйони на аукціон унікальну колекцію легенди Формули-1

Сім'я легендарного німецького гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, який отримав у грудні 2013 року серйозні травми голови під час катання на лижах в Альпах, виставить на аукціон особисту колекцію розкішних годинників пілота, повідомляє The Sun.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що продаж принесе родині Шумахера близько 6 мільйонів доларів, які можна буде використати для догляду за потерпілим 55-річним гонщиком.

За даними британського аукціонного будинку Christie's, 13 травня в Женеві (Швейцарія) на продаж буде виставлено вісім годинників.

Міхаель Шумахер балував себе дорогими годинникамим

РЕКЛАМА

Два найпримітніші експонати аукціону — зроблені на замовлення подарунки від близького друга сім'ї та колишнього боса «Феррарі» Жана Тодта. Очікується, що один з годинників, єдина у своєму роді модель FP Journe Vagabondage 1, подарований на Різдво Тодтом Шумахеру на святкуванні сьомого чемпіонства зірки Формули-1 у 2004 році, буде продано за суму від 1,7 до 3,4 мільйона доларів. Поряд з емблемою «Феррарі», дизайном шолома Шумахера та символами, що означають сім титулів гонщика, на годиннику є вигравіюваний напис: «Різдво 2004 — Жан Тодт для мого друга Міхаеля Шумахера».

Другий різдвяний подарунок від Тодта Шумахеру, годинник Audemars Piguet Royal Oak 2003 року випуску, виготовлений на індивідуальне замовлення, також виставлений на аукціон. Очікується, що його буде продано за ціною від 255 до 425 тисяч в американській валюті.

РЕКЛАМА

П'ять годинників FP Journe 2004 обмеженої серії, які будуть продаватися окремо, також будуть доступні для купівлі на загальну суму від 1,8 до 3 мільйонів доларів США.

Очікується, що «історично важливий, надзвичайно рідкісний і дуже привабливий» Rolex Daytona з 14-каратного золота — подарунок від давнього менеджера Шумахера Віллі Вебера — також буде проданий на аукціоні наступного місяця за ціною від 425 до 850 тисяч доларів.

РЕКЛАМА

Як відомо, дружина Шумахера Корінна люто захищає приватне життя свого чоловіка з моменту аварії, дозволяючи оприлюднити мало подробиць про його стан. Вона не лише дбає про Міхаеля, син якого Мік закрутив роман з красунею-моделлю, а й управляє величезним статком їхньої родини в 970 мільйонів доларів.

Після біди в Альпах дружина продала інші сімейні активи, включаючи приватний літак Шумахера та його будинок у Норвегії. Лише особисті речі Міхаеля Шумахера були продані на аукціоні в США за 2,4 мільйона євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що родина Шумахера продає ексклюзивний «Феррарі» гонщика в річницю трагедії в Альпах.

127

Читайте нас у Facebook