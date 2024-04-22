Принц Луї стане справжнім викликом для Кейт Міддлтон: астрологиня назвала причину

Молодша дитина принца й принцеси Уельських принц Луї часто потрапляє в заголовки газет через свою зухвалу й грайливу вдачу, чи то кривляючись на масштабному сімейному заході, чи то затуляючи вуха руками й виглядаючи злегка скривдженим під час Trooping the Colour, коли над Букінгемським палацом пролітають військові літаки.

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Луї, якому днями виповнюється шість років, безумовно, схильний до пустощів, як і багато дітей його віку. Але, здається, таку його вдачу провіщали зірки, пише hellomagazine.com.

За словами астрологині принцеси Діани Деббі Франк, юний принц «не схильний бути вівцею у стаді».

«Принц Луї, як і його сестра принцеса Шарлотта і його прабабуся, королева Єлизавета II, є сонячним знаком Тельця, — пояснює Деббі. — Проте Луї народжений, щоб бути самодостатньою особистістю. Його натальна карта не відповідає астрологічному плану, який зазвичай асоціюється зі стійким, розсудливим знаком Тельця. Тельцівські якості Луї перекриваються Ураном, планетою „диких“ дітей, яка в момент його народження була розташована близько до його Сонця. Це означає, що він не схильний бути вівцею у стаді (в цьому випадку діяти за королівським протоколом). Він, швидше за все, буде додавати трохи пустощів і руйнувань в цю суміш. Як третя дитина принца і принцеси Уельських, що йде після принца Джорджа, спадкоємця, та принцеси Шарлотти, „запасної“, Луї має певну поетичну ліцензію на виконання дещо іншої життєвої мети, ніж його брат і сестра. І це добре, адже він хоче робити все по-своєму. І він має норовливу жилку».

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Астрологиня також додала, що Луї є ковтком свіжого повітря для деяких прихильників королівської сім'ї, і людям легше сприймати жорсткий та сталий королівський уклад.

На її думку, хлопчик настільки привабливий, грайливий, нахабний та абсолютно сам по собі, що люди закохуються в його придворні блазнівські витівки. Він гарантовано викликає посмішку на обличчі кожного, навіть попри те, що на королівських заходах він відкрито свариться з батьками. Звучить так, ніби Луї — єдиний з трьох дітей принцеси Кейт, хто може випробувати її холоднокровний характер.

«Безсумнівно, рішучий Марс Луї в Козерозі створює неабиякий фриссон з Сонцем Кейт в тому ж знаку. Він єдина людина, яка може змусити її втратити самовладання! Кейт дуже самодисциплінована, і приборкання її маленького тигреняти — справжній виклик для неї», — підсумувала астрологиня.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, яку особливість принцеса Шарлотта успадкувала від Кейт Міддлтон.

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