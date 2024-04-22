Шукав NASAMS та Patriot: СБУ затримала агента гру, який полював на українську ППО

СБУ майже щодня виявляє колаборантів, зрадників, які працюють на російського ворога.

Днями співробітники СБУ затримали російського агента, який розвідував місця розташування засобів ППО на Київщині.

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«Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столичний регіон. Фігурант мав знайти це озброєння та скоригувати по ньому ворожий вогонь», — йдеться у повідомленні СБУ.

Як виявилось, на російську воєнну розвідку затриманий почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії.

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Він прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під «легендою» продавця побутової та паливно-мастильної хімії.

Тривалий час він перебував у статусі «сплячого агента», щоб облаштуватись на новому місці та «розкрутити» власне бізнес-прикриття.

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За даними воєнної контррозвідки СБУ, восени 2023 року російська розвідка «розконсервувала» свого агента.

Під виглядом комерційних поїздок він «курсував» по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО.

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У зоні особливої уваги були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot.

Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також він встановив у власному авто приховану відеокамеру.

Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні.

Російського агента його було затримано у київській квартирі. Під час обшуку у затриманого вилучено оптику, яку він використовував для відслідковування позицій Сил оборони.

Крім того у ході документування фігуранта Служба безпеки встановила особу його «куратора» — кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Херсоні затримали ексдепутата та його спільницю, які наводили російські ракети на місто.

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