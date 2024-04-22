Раніше отримав контузію: за відмову виконати наказ командира засудили військовослужбовця ЗСУ

Україна бореться з ухилянтами і колаборантами, але є й випадки засудження військових. Один із військовослужбовців бригади морської піхоти угрупування «Південь» був засуджений 11 квітня Снігурівським райсудом Миколаївської області за відмову виконати наказ командира. Цей наказ передбачав форсування річки Дніпро та зайняття позицій в селі Кринки Херсонської області.

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За матеріалами справи, які цитує видання «Судово-юридична газета», Юрій М., уродженець Івано-Франківської області, який пройшов службу за мобілізацією як стрілець-оператор у бригаді морської піхоти, у листопаді 2023 року відмовився виконати наказ командира роти, пояснивши це своєю поганою фізичною та морально-психологічною підготовкою. Його затримали 11 грудня, після чого він став фігурантом кримінального провадження за ч. 4 ст. 402 КК (непокора в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці).

На судовому засіданні Юрій М. відмовився визнавати свою вину, пояснивши, що раніше отримав контузію, а ВЛК не врахувала його скарги на погіршення стану здоров'я. Він також заявив про наявність на утриманні дитини з інвалідністю та літньої бабусі. Інші військовослужбовці роти морської піхоти, під час судового розгляду розповіли, що побратим відмовився виконати наказ командира, оскільки злякався та й взагалі боїться води. Раніше на стан здоров’я чи поганий психологічний стан не скаржився. Свідки з підрозділу заявили, що відмова Юрія М. негативно вплинула на психологічний клімат у підрозділі.

Суд визнав Юрія М. винуватим у вчиненні правопорушення та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Суд підкреслив, що наказ командира був обов'язковим до виконання, і зазначив, що відмова виконати його спричинила серйозні наслідки для підрозділу.

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Раніше «ФАКТИ» писали про затриманння на Харківщині колаборанта, який возив росіян на ротацію на шкільному автобусі.

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