«Як бути королівською дружиною»: чого довелося навчитися Кейт Міддлтон

Коли Кейт Міддлтон, яка нещодавно розсекретила свій страшний діагноз, сказала «так» принцу Вільяму, вона не просто стала його дружиною, а й розпочала свій шлях до того, щоб стати королевою. Цей шлях містив широку навчальну програму, покликану підготувати її до монументальної ролі, яка чекає на неї попереду.

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Королівський експерт розкрив розумну тактику, яку використовує палац, щоб підготувати принцесу Уельську до її майбутньої ролі королеви-консорта, коли Вільям сяде на трон. Ця стратегія була ключовою у підготовці Кейт протягом останніх десяти років та, безсумнівно, буде найбільш значущою в її житті, і вона вже пройшла один важливий етап, пише mirror.co.uk.

Королівська письменниця Кеті Ніколл пояснила, що Кейт виконала один аспект своєї ролі, коли народила принца Джорджа, забезпечивши Віндзорів спадкоємцем і забезпечивши лінію престолонаступництва. Але це лише один з аспектів обов'язків майбутньої королеви, і їй також довелося навчитися втілювати саму роль.

У 2020 році, під час презентації фільму «Кейт: становлення майбутньої королеви», експертка пояснила: «У майбутньої королеви є дві ролі. Одна з них — народити спадкоємців, що вона й зробила, а інша — навчитися, як одного дня стати королевою, і це саме те, що ми бачимо. Ми бачимо королеву в очікуванні. Ми бачимо, як принцеса бере на себе більше обов'язків, більше королівських зобов'язань, більше публічності, ніж будь-коли раніше. Вона бере на себе більше патронатів, вона бере на себе патронати від королеви й герцога Единбурзького. Це все значною мірою частина палацової машини. Вони усвідомлюють силу Кейт і потенціал Кейт і Вільяма — цього молодого, гламурного, динамічного дуету, який насправді має можливість змінити і спроєктувати монархію в майбутнє. Те, що ви бачите, — це те, що ви отримуєте. Вона дуже добра, вона дуже уважна, з нею дуже легко ладнати. Вона була дуже добре вихована, вона походить з чудової сім'ї, вона твердо стоїть на землі. Люди, які її знають, дуже віддані їй і люблять її».

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Що стосується того, як принцесу готують до її майбутньої ролі, то Кейт брала приватні уроки, присвячені тому, «як бути королівською дружиною», повідомляє OK!

Журналістка Ешлі Пірсон заявила в документальному фільмі: «З самого початку Кейт Міддлтон мала велику підтримку з боку королівської сім'ї, яка дійсно була проінструктована королевою Єлизаветою. Це було зроблено для того, щоб Кейт знала якомога більше і що робити в будь-якій ситуації, маючи на увазі, звичайно, що вона не виросла в цьому світі».

Щодо так званих «уроків принцеси» Кейт, пані Пірсон розповіла, що основна увага приділялася підтримці її скромності.

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Вона пояснила: «Були такі речі, як навчитися виходити з карети, навчитися нахилятися, щоб отримати квіти від дівчинки, не виказуючи своєї скромності. Речі, про які ви ніколи не подумали б, що вам цього доведеться вчитися, але, звичайно, жінці в її становищі неодмінно потрібно було б знати. Були й всілякі дрібні деталі щодо етикету: як сидіти, кому робити реверанс, кому не робити, якою виделкою користуватися і все інше, що, на їхню думку, їй потрібно було знати. Їй фактично давали уроки про те, як бути королівською дружиною».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, коли принц Вільям та Кейт Міддлтон знову з'являться на публіці.

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