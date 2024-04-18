Коли принц Вільям та Кейт Міддлтон знову з'являться на публіці: стало відомо, що сказали принцесі лікарі

У березні цього року 42-річна Кейт Міддлтон повідомила, що під час операції на черевній порожнині в неї виявили онкозахворювання. Це стало шоком для усієї сім'ї, пише hindustantimes.com.

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Відтоді принц Вільям практично не виконував свої обов’язки як член королівської родини. Хоча днями Вільям та його старший син принц Джордж спостерігали за грою своєї улюбленої футбольної команди «Астон Вілла». Тепер Вільям вперше з'явиться на публіці після повідомлення Кейт про хворобу. Принц повернеться до офіційних зустрічей, оскільки він має наглядати за роботою благодійної організації з перерозподілу надлишків їжі. Пізніше він відвідає молодіжний центр, який регулярно отримує допомогу від цієї організації.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, однак, повернеться до державних справ лише тоді, коли її лікарі скажуть, що вона достатньо здорова для цього, йдеться в заяві її офісу. Жодних часових рамок для неї поки що не встановлено.

Про її хворобу стало відомо в той же час, коли батько Вільяма, король Чарльз, проходив лікування від невідомої форми раку. Він також був відсутній на публічних заходах з моменту встановлення діагнозу. Лише вітав натовп під час прогулянки після великодньої церковної служби наприкінці березня.

Відсутність Кейт Міддлтон через операцію спричинила хвилю конспірологічних теорій у соціальних мережах. Відредаговане фото з трьома дітьми, опубліковане принцесою Уельською на День матері, змусило користувачів соціальних мереж висунути безліч теорій щодо її самопочуття та стану британської королівської сім'ї.

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Багато користувачів також стверджували, що відеозвернення Міддлтон, в якому вона оголосила про свій діагноз, було фейком, створеним штучним інтелектом. Користувачі X також порушили питання про серйозність діагнозу незабаром після публікації відео.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що принцеса Кейт порушила традиції та відповіла на повідомлення шанувальників.

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