На пенсіонерах вирішили зекономити? Експерт пояснив, що не так з січневим перерахунком пенсій

Незалежний консультант Сергій Коробкін, який роз'яснює положення пенсійного законодавства, розповів, чому з початку року прожитковий мінімум і мінімальна зарплата збільшилися, а індексацію пенсій проводять лише у березні.

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Як пише видання «На пенсії», консультант відповів на запитання отримувача виплат, чому Пенсійний фонд не робить перерахунок за ці два місяці — січень та лютий.

«З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс з 2093 до 2361 гривні, а мінімальна зарплата — з 6500 до 7100 гривень. Зауважимо, що у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати пенсії частково перерахували одразу в січні — автоматично, як і передбачено законом. А от з прожитковим мінімумом вийшло трохи хитріше», — пише експерт.

Так, з одного боку, стаття 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що зміна розміру прожиткового мінімуму має автоматично призводити до перерахунку пенсій. І відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», прожитковий мінімум з 1 січня змінився. Разом з тим у законі про бюджет була зроблена примітка, що цього разу перерахунок пенсій через зміну прожиткового мінімуму має бути зроблений не з 1 січня, а з 1 березня разом з індексацією пенсій.

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«Фактично депутати внесли тимчасові зміни до законодавства, що дозволило на два місяці відтермінувати перерахунок пенсій, пов’язаний зі зміною прожиткового мінімуму. Таким чином, Пенсійний фонд, як орган виконавчої влади, просто виконує норму, ухвалену Верховною Радою. Окремо зауважимо, що за чинним законодавством, індексація пенсій щороку відбувається саме з 1 березня, а не з січня», — додає він.

Пенсія в розмірі не менше прожиткового мінімуму гарантується громадянам навіть Конституцією України, але через рішення, ухвалене парламентом щодо бюджету на 2024 рік, вийшло так, що в січні-лютому 2024 року певна (хоча і відносно невелика) частина пенсіонерів дійсно отримували пенсію, розмір якої був нижчим за новий прожитковий мінімум.

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«В цьому сенсі очевидно, що ухвалена норма закону про бюджет суперечить Конституції. Це вже не кажучи, що реальний розмір прожиткового мінімуму має бути набагато вищим, ніж затверджений», — підкреслив він та додав: «Відтермінування перерахунку пенсій у зв’язку із прожитковим мінімумом і урізана індексація пенсій, імовірно, зроблені саме для економії коштів. Адже відомо, що грошей в бюджеті і без того не вистачає, особливо в умовах воєнного стану. Простіше кажучи, наобіцяли багато, а грошей виявилося мало. Довелося викручуватися. І формально все зроблено за законом».

Нагадаємо, що до 31 березня пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію, аби продовжувати отримувати виплати. Втім, у Мінсоцполітики попереджали про можливі затримки виплат навіть тим, хто успішно пройшов ідентифікацію.

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Фото Pixabay

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