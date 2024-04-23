«Камінні годинники з фарфору зараз модні, як і кілька століть тому», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк

Сьогодні люди звіряють час, зазвичай поглядаючи на екран мобільного телефону. Навіть, якщо у оселі є настінний годинник. Настільні ж годинники у епоху інтер’єрної моди на мінімалізм взагалі стали рідкістю, не кажучи вже про підлогові.

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Отож, і тема сьогодні незвичайна — фарфорові підчасники (футляри для інтер’єрних годинників) українського виробництва, які можна порівняти з вишуканими рамами для картин.

Можливо, і у вас вдома є така вінтажна краса? І якщо так, чи знаєте її походження? Чи користуєтесь такими речами зараз? Про що зазвичай думаєте, дивлячись на старовинний годинник?

Адже час — це категорія філософська. «Три речі ніколи не повертаються назад: час, слово, можливість», — вважав Конфуцій. А Стів Джобс казав: «Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям».

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В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця вітчизняної порцеляни, авторка книги «Український фарфор XX століття Коростенського заводу» Людмила Карпінська-Романюк розповіла про вінтажні фарфорові підчасники, створені на українських мануфактурах. До речі, раніше колекціонерка розповідала про те, що українські майстри для створення фарфорових квітів розробили власну технологію із застосуванням рослин.

Людмила Карпінська-Романюк: «Годинник у фарфоровій оправі – справжня окраса інтер’єру»

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«Дуже гарні футляри для інтер’єрних годинників випускав Коростенський фарфоровий завод»

- У всі часи інтер’єрна порцеляна була, є і буде символом вишуканого смаку, комфорту та затишку, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Підчасник — це фарфоровий корпус, який обрамляє годинниковий механізм. Дуже гарні футляри для інтер’єрних годинників випускав Коростенський фарфоровий завод. Практично кожен — справжній витвір мистецтва. Порцеляна — саме той матеріал, який зробив їх не просто привабливими, а ексклюзивними та неповторними. Такі годинники, як правило, встановлюють на полицях над каміном, на комоді, туалетному столику, де також можуть стояти статуетки, фото у рамках… Камінні годинники з порцеляни зараз модні, як і кілька століть тому. Та особливо популярними вони були за часів короля Людовіка XIV. Кращі майстри створювали оригінальні хронометри. Власники годинників розміщували їх зазвичай на каміні, звідси й пішла їхня назва.

— Які фарфорові підчасники українських майстрів, на вашу думку, найкрасивіші?

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— Справжнім витвором мистецтва став футляр до годинника, створений відомими коростенськими фарфористами Миколою та Валентиною Трегубовими. Він увійшов до складу набору столового посуду «Валентина», який в 1983 році був відзначений Державною премією України імені Тараса Шевченка.

М. та В. Трегубови. Футляр з годинником до набору столового посуду «Валентина» Коростенського фарфорового заводу. 1983.

Дуже гарний і настільний годинник відомих фарфористів Миколи та Ніни Пилипчуків «Етюд» у формі вази. Він легко вписується в будь-який інтер'єр, створюючи у приміщенні особливу атмосферу. Зимовий етюд — окраса годинника.



М. та Н. Пилипчуки. Футляр для годинника «Етюд». Коростенський ФЗ. 1987.

Предметом витонченості та розкоші можна назвати й футляр для годинника «Фортуна» Миколи Пилипчука та Наталії Галушко-Аксьоненко (на фото у заголовку — Авт.). Жіноча фігура, що вінчає виріб, — давньоримська богиня удачі, яка за легендою із заплющеними очима роздає шанси та можливості. Примхливій Фортуні з рогом достатку поклонялися всі, хто мріяв про успіх та щасливу долю.

М. та Н. Пилипчуки. Футляр для годинника «Мрія». Коростенський ФЗ. 2001.

Ще один підчасник Миколи Пилипчука у розпису Ніни Пилипчук так і називається «Мрія». Квітковий візерунок навколо циферблату підкреслює красу форми предмету й символізує красу та натхнення. Мрія — джерело життєвої енергії, яка рухає людину вперед. Як писав знаменитий англійський письменник Оскар Вайльд, якщо щось і варто робити, то тільки те, що прийнято вважати неможливим.

— Краса!

— Ще один футляр, автори якого Наталія Галушко-Аксьоненко та Костянтин Олійник, присвячений Музі. Вона символізує мистецтво та натхнення. У давньогрецькій міфології музи — дочки бога Зевса. Вони були покровительками мистецтва та науки, мешкали на Парнасі.

К Олійник, Н. Галушко-Аксьоненко. Футляр для годинника «Муза». Коростенський ФЗ. 1987

Дуже гарний і футляр для годинника, який створив відомий фарфорист Олександр Шевченко, — «Дельфін та русалка». У ньому цікаво розглядати кожну деталь.

О. Шевченко. Футляр для годинника «Дельфін та русалка». Коростенський ФЗ. 1996.

«Ексклюзивним та унікальним є годинниковий футляр «Водяник» до чайного сервізу «Лесині фантазії»

— Який футляр для годинника ваш улюблений?

- Дуже цікава робота фарфориста Василя Мусієнка -- «Побачення». Вона є у моїй колекції. Цей годинник я придбала десять років тому в сувенірному магазині аеропорту Борисполя. Він зачарував ліричними образами пари в українських національних костюмах. Біля криниці парубок щось наспівує молодій красуні. Підчасник доповнений трьома підставками для свічок. Вражають та захоплюють тонка деталізація і барвистий розпис. Взагалі камінний порцеляновий годинник — це витвір мистецтва, який обов'язково привертає увагу.

В. Мусієнко. Футляр для годинника «Побачення». ОО «АТТА». 2009.

Ексклюзивним та унікальним є й годинниковий футляр «Водяник» до чайного сервізу «Лесині фантазії» в експозиції Звягільського літературно-меморіального музею імені Лесі Українки, який справедливо може пишатися великим зібранням порцеляни із зображенням відомої української поетеси й з ілюстраціями до її літературної спадщини. Музей розміщується в будинку, в якому вона провела перші два роки життя. У 1963 році з нагоди 50-річчя від дня смерті Лесі Українки тут було відкрито музей-бібліотеку імені Лесі Українки, а в 1971 році створено літературно-меморіальний музей.

М. та В. Трегубови. Футляр з годинником «Водяник» до чайного сервізу «Лесині фантазії» Коростенського фарфорового заводу. 1988.

Майстри знайомлять нас з дивовижним світом творчості Лесі Українки. Футляр має форму скульптури Водяника в одязі з мулу, а на голові — корона зі стулок раковини… Цей годинник — один із моїх улюблених, оскільки я колекціоную фарфор, присвячений Лесі Українці. Коли писала книгу про творчість Валентини та Миколи Трегубових, де є розділ про твори, присвячені Лесі Українці, вони мене зачарували. Захотілося дізнатися про неї набагато більше. З цього й почалась моє зібрання, яке зараз налічує більше двохсот предметів.

А ще мені дуже подобається підчасник Валентини Трегубової з фігурками Санта Клаусів, створений до Нового року. Ефектні новорічні твори Валентини Трегубової (сервізи, вазочки, свічники, штофи, сувеніри, скульптурки), створені в кінці 1980 років, заряджають яскравим та зворушливим настроєм.

В. Трегубова. Підчасник «З Новим роком». Коростенський ФЗ. 1987

— Як обрати годинник для помешкання?

- Перш за все, варто подумати про те, як гармонійно він впишеться в інтер'єр. Мають значення і розмір, і кольорова гама, і дизайн… Для великих приміщень варто обирати досить великий годинник, бо маленький візуально загубиться. Для маленьких — відповідний, бо великий може здаватися занадто громіздким. Сучасні дизайнери радять оточувати себе лише тими речами, що дарують хороший настрій та натхнення. І це дуже важливо. Адже вдома ми маємо почуватися комфортно та відновлюватися після роботи та різноманітних повсякденних справ.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтервю з колекціонеркою фарфору Людмилою Карпінською-Романюк про набори для рибної юшки українського виробництва, які вражають вишуканістю та красою.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

На фото у заголовку М. Пилипчук, Н. Галушко-Аксьоненко. Футляр для годинника «Фортуна». Коростенський ФЗ. 2001.

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