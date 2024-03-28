«Мистецтво змиває пил повсякденності з душі», — казав всесвітньо відомий художник Пабло Пікассо. А знаменитий композитор Едвард Гріг вважав мистецтво загадкою. У будь-якому разі, воно прикрашає наше життя.

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«ФАКТИ» продовжують серію інтерв’ю з українськими майстрами хендмейду, роботи яких захоплюють весь світ. Попри війну та всупереч їй, вони створюють красу. Хтось робить квіти з порцеляни, які не відрізнити від справжніх, хтось — милі м’які іграшки або оригінальний декор для інтер’єру. Сьогодні у соціальних мережах існує чимало тематичних груп, де майстри презентують свої роботи.

Справді дивовижне мистецтво — вітражний розпис. Вишукане та філігранне, воно зачаровує.

Вітражний розпис Валентини Кулпінової вражає красою

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Про свою нову колекцію світильників з вітражним розписом «ФАКТАМ» розповіла майстриня з Луцька Валентина Кулпінова. Її творчість має поціновувачів у різних країнах світу: Польщі, Данії, Німеччині, Нідерландах, США…

«Дуже люблю поєднання рослинного орнаменту з геометричним»

— Валентино, розкажіть про вашу нову колекцію світильників з вітражним розписом.

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- Роботи різноманітні. Наприклад, у розписі одного з плафонів я використала традиційний писанковий орнамент (фото у заголовку). Зараз працюю ще на одним нічником — писанкою. Великодніх орнаментів таке різноманіття, що це не може не вражати. Вони символізують те, про що зазвичай мріють люди, — гармонію, любов, здоров’я, довголіття, достаток… Барвисті, колоритні візерунки створюють особливий настрій. Дуже люблю поєднання рослинного орнаменту з геометричним. Серед улюблених квітів — ружа (троянда), дзвіночки, едельвейс, який, за народними повір’ями, є символом щастя та любові … А от, наприклад, нічник з фантазійним квітучим садом і лисичкою.

Цікава робота - нічник з фантазійним квітучим садом і лисичкою

Й ще один — з глечиком. Глечик — символ наповненого життя. Народна мудрість каже: «Із глечика в кухлик можна налити тільки те, що в ньому знаходиться».

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— Дуже гарно! Цікаво розглядати кожну деталь…

— А от цей нічник про ліс, багряне дубове листя, червону калину, гарно вбраних одудів… Більшість моїх робіт з казковими мотивами. Це не раз відзначали і поціновувачі моєї творчості. Такі роботи неначе переносять у дитинство. «Мрійте!» — головний меседж моєї творчості. Серед моїх робіт і дерев’яні настільні лампи з елементами автентичного косівського розпису кераміки. Місцеві майстри використовували обмежену кількість кольорів: білий, зелений і різні відтінки жовтого. До речі, нещодавно я отримала цікаве замовлення зробити нічники для готелю, що у Карпатах. Мені це було дуже приємно, адже їх там побачить величезна кількість гостей.

Глечик, присутній у вітражному розписі, символізує наповнене життя

— Чим відрізняється вітражний розпис від просто розпису по склу?

- Вітражний розпис — це заливка фарб у контури таким чином, що кожна барва сама по собі, окрема. А розпис скла — це як малювання на полотні, дереві чи інших поверхнях, тільки основою слугує скло: мазки лягають один на одний, фарби змішуються…

— Як створюється вітражний розпис?

— Для розпису потрібні фарби і контури хорошої якості, пензлики, спирт для очистки скла і сам об’єкт розпису. У мене це переважно плафони та скло для вставки у нічники. Особливо ефектно плафони виглядають надворі у сонячний день. Під променями сонця вони грають всіма барвами. Раніше також розписувала дзеркала. Вітражний розпис починається із знежирення поверхні, нанесення контуру на скло за схемою, яку попередньо треба намалювати на папері. Потім відбувається сушка контура, після чого можна приступати до кольорової заливки. Це найприємніший і найдовший процес. А вже після цього здійснюється сушка готового малюнка.

Настільна лампа з вітражним розписом — справжня окраса інтер’єру

«Дуже довго можу роздивлятися роботи відомих українських мисткинь: Поліни Райко, Марії Примаченко та Катерини Білокур»

— Що найскладніше у вашій роботі?

— Для мене нічого особливо складного в розписі немає, бо вже є досвід, а початківцям, мабуть, найбільш складно нанести рівні однорідні лінії контуру, залити їх фарбами без виходів у інші зони і не залишити пропущених ділянок. До всіх тонкощів розпису я йшла самостійно. Це непростий шлях. Кожна дрібниця важлива, якщо прагнеш досконалості.

— Завжди цікаво уявити майстерню, де створюється краса. Яка вона у вас?

— Насправді майстернею може слугувати будь-яке приміщення з хорошою вентиляцією та освітленням. Обов’язково ідеально чисте, бо найбільшу шкоду виробу наносить пил, якщо потрапить на скляні поверхні. Моя майстерня — це звичайна кімната вдома. Працюю, зазвичай, у безворсових рукавичках. На початку, коли ще не мала досвіду, руки завжди були у фарбі та порізах. Працюючи з фарбами на основі розчинника, надягаю маску.

— Що вас зазвичай надихає?

— Для натхнення потрібен гарний настрій. Його створюють рідні, квіти та домашні улюбленці. Адже де настрій, там ідеї та творча продуктивність. А ще надихає мистецтво. Дуже довго можу роздивлятися роботи відомих українських мисткинь: Поліни Райко, Марії Примаченко та Катерини Білокур. І, звичайно, велике джерело натхнення — теплі слова поціновувачів моєї творчості. У мене таких відгуків ціла колекція. Зберігаю кожен. Приємно, коли людина, каже, що вона в захваті від моєї роботи і замовляє ще один світильник — або для себе, або на подарунок рідним чи друзям.

Валентина Кулпінова: «Мої роботи з казковими мотивами неначе переносять у дитинство»

— Як вважаєте, у чому секрет популярності ваших виробів?

— Як і будь- який вид творчості, вітражний розпис дає художнику можливість реалізовувати себе і нести у світ щось красиве. Нічники, дзеркала, посуд з вітражним розписом дуже гарні, тому це мистецтво таке популярне.



«Для себе я зробила нічник з півниками»

— Чи втрачає вітражний розпис з часом яскравість?

— Я використовую якісні фарби світових брендів, які на ринку вже сотні років. Отож, перевірені часом. Сподіваюсь, що плафони, розписані цими фарбами, слугуватимуть дуже довго. Звичайно, перебування виробу на морозі чи палючому сонці не піде на користь. Отож, цього треба уникати. А взагалі в догляді плафони з вітражним розписом невибагливі. Потрібно лише час від часу протирати вологою ганчіркою пил.

— Яка з робіт ваша улюблена?

— Люблю кожну роботу. Особливо подобаються гуцульські орнаменти і поєднання насичених кольорів в них.

— Який нічник з вітражним розписом маєте у власному користуванні?

— Для себе я зробила і вмикаю щовечора нічник з півниками. За народним повір’ям, вони — це символ перемоги добра над злом.

— Валентино, над чим працюєте зараз?

— Над нічниками з писанковими орнаментами. Наші традиції, культура — все дивовижне. Варто не забувати це й переносити традиційну красу в сучасність.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з майстринею Світланою Іващенко, яка відкрила секрети створення краси: «Саме намистини ручної роботи надають прикрасам неповторності».

Фото з альбому Валентини Кулпінової

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