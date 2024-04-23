Артилерія, засоби ППО та не тільки: що буде у великому пакеті допомоги Україні від США

Адміністрація Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги Україні, затримка якого мала неприємні наслідки для країни. До нього увійде бронетехніка — на додаток до терміново необхідної артилерії та засобів протиповітряної оборони. Чиновники Міністерства оборони США хочуть, щоб новий пакет був готовий одразу після того, як президент Джо Байден підпише законопроєкт про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву, сказали чиновники, які побажали залишитися анонімними, пише видання Politico.

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Пакет, над яким зараз працює Міноборони, буде значно більшим за попередній транш у розмірі 300 мільйонів доларів, повідомили двоє американських чиновників. За їхніми словами, в пакеті буде бронетехніка. Ще одна посадова особа повідомила, що до складу поставки увійдуть додаткові бойові машини «Бредлі» (Bradley Fighting Vehicles). Очікується, що в пакеті також будуть старі «Хаммери» й бронетранспортери M113, а також ракети.

Адміністрація готує «великий пакет, який допоможе задовольнити потреби України на полі бою», сказав чиновник, додавши, що він також містить артилерію та засоби протиповітряної оборони.

На додаток до допомоги, повідомило Politico, США розглядають можливість відправити до Києва близько 60 військових радників, щоб сприяти передачі зброї, що надходить, а також підтримати український уряд. Радники будуть виконувати небойову роль.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Велика Британія надасть Україні найбільший з початку війни пакет військової допомоги, до якого увійдуть десятки катерів та мільйони набоїв.

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