Затримка мала наслідки: Столтенберг оцінив перерву у допомозі США

За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, очікувана мільярдна американська допомога Україні не буде запізнілою для країни, яка зазнала нападу з боку росії. Однак затримка мала реальні наслідки для України, сказав він в інтерв'ю американській телекомпанії MSNBC.

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«Українці вже кілька місяців не мають зброї. У росіян було набагато більше боєприпасів, і українці були змушені нормувати свої боєприпаси, — сказав Столтенберг. — Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну здатність захищати свою країну».

Столтенберг підкреслює, що поки що немає планів щодо бойової присутності НАТО в Україні. Однак партнери НАТО мають право допомагати Україні. Це не робить НАТО стороною конфлікту.

«Але, звичайно, у кількох союзників по НАТО є чоловіки і жінки у військовій формі, які дають поради в посольствах», — сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про повідомлення про розгортання додаткових військових радників США.

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Портал Politico раніше писав, що США розглядають можливість направлення додаткових радників до свого посольства в Києві. Вони не братимуть участі в бойових діях, але консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і українських військових.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку військового оглядачапро те, що у путіна лишився місяць для спроб використати вікно на фронті.

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