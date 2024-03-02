Зробіть ноги візуально довшими за допомогою цих дизайнерських прийомів

Довгі стрункі ноги завжди викликають захоплення у чоловіків і заздрість у жінок. Тому більшість представниць прекрасної статі не проти створити ілюзію ще довших ніг. Виявляється, є кілька простих способів, якими користуються модниці, щоб досягти бажаного ефекту, пише видання Whowhatwear.

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Взуття, що відповідає тону вашої шкіри, візуально подовжить ногу. Спідниці, штани або шорти із завищеною талією створять ілюзію, що ваші ноги починаються вище.

Спробуйте один колір з голови до ніг. Монохромний образ створює безперервну візуальну лінію. Тільки переконайтеся, що щиколотка і верхня частина стопи закриті.

Обирайте штани з вертикальними лініями. Вертикальні лінії орієнтують погляд вгору і вниз, що має ефект подовження.

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Відмовтеся від ремінця на щиколотці. Ремінці на щиколотках візуально перетинають ноги. Натомість обирайте стандартні або низькі туфлі-човники.

Довгий поділ — ваш друг. Особливо, коли ви носите взуття на підборах, поділ до підлоги робить ваші ноги неймовірно довгими.

Гостроносі туфлі — найкраще. Взуття з круглим носком може мати ефект укорочення, в той час як гостроносі човники подовжують ногу. Додаткові бали за вибір фасону з низьким каблуком, щоб ще більше відкрити ногу.

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Обирайте злегка укорочені піджаки. Подібно до штанів із завищеною талією, укорочений піджак також зробить ваш торс коротшим, а ноги — пропорційно довшими. Якщо вам комфортно демонструвати свої ноги, вищий поділ (в межах розумного!) зробить їх ще довшими.

Обирайте високі чоботи. Хоча ботильйони займають особливе місце в нашому серці, чоботи до стегна створюють довшу візуальну лінію. Посильте ефект, вдягнувши сукню, спідницю або піджак з подолом, який закінчується за верхнім краєм чобота, щоб не було видно проміжку шкіри.

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Асиметричні подоли працюють на вашу користь. Ваші ноги будуть виглядати настільки довгими, наскільки найкоротша точка на асиметричному топі або сукні.

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