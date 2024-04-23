Як швидко вгамувати зубний біль: п'ять простих способів

Кожен, у кого бодай раз у житті хворіли зуби, добре знає, як це жахливо. Особливо неприємно, якщо це сталося вночі і немає можливості негайно вирушити до лікаря. Проте існує низка методів, які допоможуть полегшити страждання, пише Storinka.

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Йодно-сольовий розчин

Розчиніть у склянці теплої води чайну ложку солі і кілька крапель йоду (можна також додати щіпку соди). Ретельно перемішайте і полощіть розчином рота. Зубний біль повинен затихнути.

Часник, цибуля, сіль

Натріть на дрібній тертці або збийте блендером пару зубчиків часнику і чверть невеликої цибулини, змішайте їх із сіллю до отримання кашки. Суміш додати до хворого зуба, прикривши зверху шматочком вати.

Валеріанка

Непогано справляється з полегшенням зубного болю настойка валеріани. Змочіть у настоянці невеликий ватний тампон і прикладіть до хворого зуба. Валеріанку можна замінити на камфорний спирт.

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Холод

Льодяні кубики висипте на рушник і прикладіть до щоки.

Масаж

Натискання на улоговину над верхньою губою допоможе зубному болю вщухнути. Також може полегшити страждання масаж руки. Знайдіть на пензлі місце, де сходяться кісточки вказівного та великого пальців та масажуйте круговими рухами цю точку протягом 5−7 хвилин. Масаж необхідно робити на тій руці, що протилежна хворому зубу (болить зуб праворуч, масажуємо ліву руку і навпаки).

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Раніше «ФАКТИ» писали про прості способи, як зберегти зуби здоровими, а також про те, як подолати неприємний запах із рота.

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