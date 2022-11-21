«Хвороби та недостатня гігієна зубів»: як подолати неприємний запах із рота

Гастроентеролог Алла Курилець на своїй сторінці в соцмережі підняла тему одієї з найпоширеніших скарг пацієнтів — неприємний запах з рота (або галітоз):

«Під час справжнього галітозу відчувається неприємний запах фізіологічний. Це відбувається після сну, коли знижується виділення слини. Зникає, коли ми чистимо зуби, п"ємо рідину, вживаємо їжу. Після тютюнопаління, алкоголю, певних продуктів (часник, цибуля) — триває до кількох годин. Патологічний — коли є певна патологія. Останнім часом в мене багато пацієнтів з псевдогалітозом. Запах не підтверджується навколишніми, але пацієнти тривожні і у них спостерігається галітофобія (запаху немає, але є переконане відчуття в протилежному)»

За словами лікарки, більш як на 90% запах пов"язаний з ротовою порожниною. Викликано це сполуками сірки і метилмеркаптину, що продукують негативні бактерії, які розщеплюють білкові речовини зі слини, залишків їжі.⠀

«Причини: недостатня гігієна порожнини рота (залишки їжі між зубами, протезами, брекетами), наліт на язику, захворювання ясен, пародонту (гінгівіт, пародонтоз), карієс, зменшення виділення слини (ксеростомія) при хворобі Шегрена, променевому ураженні слинних залоз, прийманні певних медикаментів (атропінової дії, діуретиків), запальні процеси в мигдаликах, паратонзилярний абсцес. Носова порожнина — запалення пазух, пухлини, сторонні тіла. Дихальні шляхи: бронхоектатична хвороба, грибкові інфекції, абсцес легені, рак. Травний шлях — дивертикул Ценктера, ахалазія, рак стравоходу, шлунка, рідше при ГЕРХ (г астроезофагальна рефлюксна хвороба).

Діагностувати галітоз можна у таких випадках — ретельно зібрати анамнез, фізикальний огляд, консультація суміжних спеціалістів в залежності від патології (стоматолог, отоларинголог, пульмонолог тощо)".

Щодо лікування, то воно у більшості випадків симптоматичне: ретельно чистимо зуби, користуємось зубними нитками, полоскання ротової порожнини (хлорнексидин, діоксид хлору тощо)

«Боремось зі шкідливими звичками (тютюнопаління, алкоголь), п"ємо достатню кількість рідини, використовуємо освіжуючі засоби, — додає лікарка. — А ось псевдогалітоз лікує психолог, психіатр».

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