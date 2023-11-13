Обмежте солодку та кислу їжу: прості способи, як зберегти зуби здоровими

Навіть якщо вам сказали, що у вас гарні зуби, дуже важливо щодня вживати правильних заходів для догляду за ними та запобігання проблемам. Це включає в себе вибір правильних засобів для догляду за порожниною рота, а також уважне ставлення до своїх щоденних звичок, пише Healthline. Раніше «ФАКТИ» писали, що проста процедура чищення зубів допомагає втримати контроль над ситуацією, коли весь світ злетів з котушок.

РЕКЛАМА

Ні для кого не секрет, що є загальна рекомендація — чистити зуби щонайменше двічі на день. Проте багато хто з нас продовжує нехтувати чищенням зубів на ніч. Але чищення зубів перед сном позбавляє від мікробів і зубного нальоту, які накопичуються протягом дня.

Те, як ви чистите зуби, не менш важливо — насправді, погано чистити зуби майже так само погано, як і не чистити їх взагалі. Не поспішайте, рухаючи зубною щіткою м'якими круговими рухами, щоб видалити зубний наліт. Невидалений зубний наліт може затвердіти, що призведе до утворення зубного каменю та гінгівіту (раннього запалення ясен).

Зубний наліт також може накопичуватися на язиці. Це не тільки може призвести до неприємного запаху з рота, але й до інших проблем зі здоров'ям порожнини рота. Акуратно чистіть язик кожного разу, коли чистите зуби.

Коли справа доходить до зубної пасти, є більш важливі елементи, на які слід звертати увагу, ніж відбілююча здатність та ароматизатори. Незалежно від того, яку версію ви оберете, переконайтеся, що вона містить фтор.

РЕКЛАМА

Багато з тих, хто регулярно чистить зуби, нехтують зубною ниткою. Вона потрібна не лише для того, щоб витягти маленькі шматочки їжі, які можуть застрягти між зубами.

РЕКЛАМА

Реклама створює враження, що ополіскувач для рота необхідний для здоров'я порожнини рота, але багато людей не користуються ним, тому що не знають, як він працює. Проте ополіскувач для рота допомагає. Він зменшує кількість кислоти в роті, очищає важкодоступні для чищення ділянки ясен і навколо них, а також ремінералізує зуби.

Вода залишається найкращим напоєм для вашого загального здоров'я, в тому числі для здоров'я порожнини рота. Вживання свіжих, хрустких продуктів не тільки містить більше корисної клітковини, але й є найкращим вибором для ваших зубів.

РЕКЛАМА

Обмежте солодку та кислу їжу. Зрештою, цукор перетворюється в роті на кислоту, яка може роз'їдати емаль зубів. Саме ці кислоти призводять до виникнення карієсу. Кислі фрукти, чай і кава також можуть руйнувати зубну емаль.

Раніше «ФАКТИ» писали про зубний біль під час війни: як полегшити свої страждання без стоматолога.

72

Читайте нас у Facebook та Instagram